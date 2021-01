WASHINGTON – Le président Donald Trump, qui a utilisé à plusieurs reprises son autorité de clémence comme un outil politique plutôt qu’un acte de miséricorde, a émis une dernière vague de pardons et de commutations lors de sa dernière nuit au pouvoir, apportant un soulagement à un mélange de bénéficiaires dont l’ancien stratège Stephen Bannon, Elliott Broidy, collecteur de fonds du Parti républicain et Trump, et l’ancien maire de Detroit Kwame Kilpatrick, reconnus coupables en 2013 d’accusations de corruption.

Il a accordé la grâce à 73 personnes et a commué les peines de 70 autres personnes, selon un communiqué de presse de la Maison Blanche.

Plusieurs personnalités de haut niveau ont reçu des pardons, notamment:

L’ancien membre de la Chambre républicaine, Rick Renzi, de l’Arizona, condamné en 2013 pour extorsion, corruption, fraude à l’assurance, blanchiment d’argent et racket. Renzi a quitté la prison en 2017.

Ancien représentant Randall «Duke» Cunningham, R-Calif., Qui a été libéré de prison en 2013 après avoir purgé huit ans de prison pour corruption, fraude et évasion fiscale.

Broidy, qui a plaidé coupable d’avoir agi en tant qu’agent étranger non enregistré et d’avoir accepté de l’argent des intérêts chinois et malaisiens pour faire pression sur l’administration Trump.

Bannon, qui attend son procès à Manhattan sur des accusations de fraude fédérales liées à une campagne de financement du mur frontalier.

Trump et Bannon ont eu une relation de haut en bas depuis que le conseiller flamboyant a quitté la Maison Blanche en 2017. À un moment donné, Trump a banni Bannon de son cercle intime, affirmant qu’il était une source d’un livre critique sur le président, mais Bannon travaillait toujours en tant que soutien de premier plan de la campagne de réélection de Trump en 2020.

Les pardons font suite à un effort de lobbying intense; aucun membre de la famille inclus

Pendant des semaines, des alliés politiques, des avocats de la défense et d’autres ont organisé une intense campagne de lobbying, exhortant Trump à agir au nom de leurs clients.

La liste a été publiée vers 1 heure du matin mercredi, avec environ 11 heures restantes dans le mandat de Trump.

Peu de temps après, à 1 h 07 HE, Trump a publié un décret abrogeant une règle d’éthique qu’il avait autorisée en 2017. Cette décision libère les anciens collaborateurs des restrictions sur le lobbying auprès du gouvernement.

Trump est intervenu dans le cas du rappeur Bill Kapri, également connu sous le nom de Kodak Black. Le président a commué une peine de 46 mois pour avoir menti sur une vérification des antécédents liée à l’achat d’une arme à feu.

Robert Zangrillo, un promoteur immobilier de Miami qui faisait partie du récent scandale d’entrée à l’université, a reçu une grâce complète. Il a été accusé d’avoir conspiré avec un consultant d’université pour soudoyer des fonctionnaires de l’Université de Californie du Sud pour désigner sa fille comme recrue de l’équipe d’équipage.

Paul Erickson, l’ancien petit ami de l’agent russe Maria Butina, a également reçu une grâce. Il a été condamné l’année dernière à 84 mois de prison pour fraude électronique et blanchiment d’argent.

Parmi les délinquants en col blanc, Trump a commué la peine de Sholam Weiss, condamné dans un stratagème de fraude hypothécaire et d’assurance de 450 millions de dollars. Il avait été condamné à 835 ans après avoir jeté une caution.

Weiss a été capturé en Autriche en 2000. Son cas a été soutenu par le professeur de droit de Harvard Alan Dershowitz et l’avocat de Trump Jay Sekulow. Weiss devait sortir en 2738.

La liste est également remarquable pour ceux qui n’y figurent pas: le président lui-même, sa famille et son avocat personnel Rudy Giuliani.

Au cours des dernières semaines de sa présidence, certains avaient émis l’hypothèse que Trump émettrait une clémence préventive pour protéger sa famille et son avocat d’une future vulnérabilité juridique. Les autorités fédérales ont enquêté sur Giuliani et ses relations commerciales en Ukraine.

Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, inculpé en 2019 pour des accusations d’espionnage, et Edward Snowden, le fugitif américain qui a divulgué des fichiers secrets révélant de vastes opérations de surveillance menées par l’Agence américaine de sécurité nationale, n’étaient pas non plus sur la liste.

Les législateurs avaient demandé à Trump de ne pas pardonner à Assange et Snowden.

Trump a parlé à des assistants de pardons préventifs pour les législateurs républicains et d’autres personnes impliquées dans la planification des manifestations du 6 janvier qui pourraient rencontrer des problèmes juridiques, a déclaré un assistant. Les responsables de la Maison Blanche ont interdit à Trump d’accorder des pardons liés aux émeutes.

L’action de clémence de masse de Trump se profilait alors que le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris organisaient la première veillée nationale pour les plus de 400000 Américains décédés pendant la pandémie de coronavirus.

Les pardons de dernière minute, y compris ceux qui sont contestés, font partie de la tradition des présidents sortants.

Alors qu’il quittait ses fonctions en 2001, le président Bill Clinton a gracié le financier fugitif Marc Rich dans une démarche que certains analystes ont liée aux contributions financières.

À la fin de 1992, son mandat venant à expiration, le président George HW Bush a gracié les collaborateurs impliqués dans le scandale Iran-Contra.

Les pardons précédents de Trump: Paul Manafort, Michael Flynn, d’autres

Avant le dernier tour de grâces, Trump a accordé la clémence à plus de 90 personnes au cours de son mandat, y compris des alliés et d’anciens assistants impliqués dans l’enquête sur l’ingérence électorale russe lors des élections de 2016.

Ce groupe comprend Paul Manafort, un directeur de campagne de Trump en 2016 qui a été reconnu coupable d’avoir fraudé des banques; George Papadopoulos, un ancien assistant de campagne qui a admis avoir menti au FBI; et Michael Flynn, un général de l’armée à la retraite qui a plaidé coupable d’avoir menti au FBI au sujet de ses contacts avec des responsables russes.

Trump a également commué la peine du conseiller politique de longue date Roger Stone quelques jours à peine avant son intention de se présenter en prison après avoir été reconnu coupable d’avoir menti au Congrès et d’entrave à l’enquête sur la Russie menée par l’avocat spécial Robert Mueller.

Entre autres grâces: Charles Kushner, le père du gendre présidentiel et conseiller principal Jared Kushner. L’aîné Kushner a été reconnu coupable d’avoir préparé de fausses déclarations de revenus et témoin de représailles.

Des grâces ont également été accordées à deux anciens membres républicains du Congrès qui étaient les premiers partisans de la candidature présidentielle de Trump: Duncan Hunter, R-Calif., Qui avait plaidé coupable d’avoir abusé des fonds de la campagne; et Chris Collins, RN.Y., qui avait plaidé coupable à des accusations de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières.

Dans de nombreux cas, Trump n’a pas travaillé avec le bureau des pardons du ministère de la Justice, mais a agi de son propre chef sur la base des demandes des lobbyistes à lui et à ses principaux collaborateurs.

Des analystes juridiques ont déclaré que Trump avait transformé le pouvoir de grâce présidentiel en un projet personnel conçu pour récompenser les amis et les partisans politiques.