Trois anciens législateurs républicains ont également reçu des pardons, dont l’ancien représentant Chris Collins de New York.

M. Collins, 70 ans, avait été le premier membre en exercice du Congrès à approuver la candidature de M. Trump en 2016 et était un ardent défenseur du président. Il a été réélu en 2018 mais a démissionné l’année suivante.

« En 2019, Collins a plaidé coupable aux accusations de complot en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières et de fausses déclarations au FBI. M. Collins purge actuellement sa peine de 26 mois », a déclaré la Maison Blanche.

M. Trump a également accordé un pardon complet à l’ancien représentant républicain Duncan Hunter de Californie, 44 ans, qui a plaidé coupable il y a un an pour un seul chef d’accusation de complot en vue de convertir les fonds de la campagne à un usage personnel, un crime passible d’une peine maximale de cinq ans de prison.

L’ancien représentant républicain Steve Stockman du Texas, 64 ans, a également été gracié, condamné en 2018 pour utilisation abusive de fonds caritatifs.

La Maison Blanche a déclaré qu’il avait purgé plus de deux ans de sa peine de 10 ans et qu’il resterait soumis à une période de mise en liberté surveillée et à une ordonnance exigeant qu’il paie plus d’un million de dollars de dédommagement.

M. Trump a également commué la durée restante de la libération surveillée de Crystal Munoz, qui a été reconnue coupable de complot en vue de distribuer de la marijuana.

Mme Munoz a passé des années dans une prison fédérale de Fort Worth, avec Alice Johnson, qui a obtenu la clémence de Trump en 2018 dans une affaire défendue par la star de la télé-réalité Kim Kardashian West.