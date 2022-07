Donald Trump a “versé de l’essence sur le feu” lors d’une émeute au Capitole

Malgré les appels désespérés d’aides, d’alliés, de dirigeants républicains du Congrès et même de sa famille, Donald Trump a refusé d’annuler l’attaque de la foule du 6 janvier contre le Capitole, “versant de l’essence sur le feu” en tweetant agressivement ses fausses affirmations d’une élection volée. et dire à la foule de supporters dans une adresse vidéo à quel point ils étaient spéciaux.

Le comité de la Chambre enquêtant sur l’émeute du Capitole a montré des extraits inédits d’un discours préparé pour le président Trump de l’époque le 7 janvier 2021, dans lequel il était censé dire que l’élection qu’il avait perdue face à Joe Biden était terminée.

Mais Trump est vu dans la vidéo comme hérissé à cette ligne, disant à une salle de partisans qui comprenait sa fille Ivanka Trump, “Je ne veux pas dire que l’élection est terminée.”

Dans les prises, Trump était visiblement en colère – à un moment donné, frappant sa main sur le podium – alors qu’il travaillait sur les remarques préparées, avec sa fille Ivanka et d’autres entendus faire des suggestions.

Trump est vu en train d’essayer de supprimer plusieurs lignes du script qui, selon lui, sont allés trop loin.

Le panel du 6 janvier a diffusé des images inédites d’un discours du président de l’époque, Donald Trump, pris un jour après l’attaque du Capitole. "Je ne veux pas dire que l’élection est terminée," il a dit. https://t.co/ZBU3Mdj5zU pic.twitter.com/0KrhKzobDk — L’Associated Press (@AP) 22 juillet 2022

Dans la vidéo finale, Trump condamne la violence et déclare : « Le Congrès a certifié les résultats et la nouvelle administration sera inaugurée le 20 janvier. Mon objectif est maintenant d’assurer une transition du pouvoir en douceur, ordonnée et transparente.

Le comité a documenté comment pendant environ 187 minutes, depuis le moment où Trump a quitté une scène de rassemblement en envoyant ses partisans au Capitole jusqu’au moment où il est finalement apparu dans la vidéo Rose Garden, rien ne pouvait émouvoir le président vaincu, qui a regardé la violence se dérouler à la télévision.

Même une déclaration préparée pour que Trump livre _ qui disait: “Je vous demande de quitter la région de Capitol Hill MAINTENANT et de rentrer chez vous de manière pacifique.” _ n’a pas pu être livré tel quel, sans que Trump ne l’édite pour répéter ses affirmations sans fondement de fraude électorale qui ont déclenché l’assaut meurtrier. “Alors rentrez chez vous”, a-t-il dit, ajoutant: “Nous vous aimons. Tu es très spécial. … Je sais ce que tu ressens.”

Il avait également voulu inclure un langage sur le pardon des émeutiers dans ce discours, a témoigné précédemment l’ancienne assistante de la Maison Blanche Cassidy Hutchinson.

“Le président Trump n’a pas manqué d’agir”, a déclaré le représentant Adam Kinzinger, un autre républicain mais critique fréquent de Trump qui a piloté des avions de chasse en Irak et en Afghanistan. “Il a choisi de ne pas agir.”

Plongeant dans sa deuxième audience aux heures de grande écoute sur l’attaque du Capitole, le comité visait à montrer un compte rendu «minute par minute» des actions de Trump ce jour fatidique, comment il a convoqué la foule à Washington avec ses fausses allégations d’élection volée, puis envoyé qu’ils se battent pour sa présidence.

Alors que le siège du Capitole fait rage, Trump a versé “de l’essence sur le feu” en tweetant la condamnation du refus de Mike Pence d’accepter son plan d’arrêter la certification de la victoire de Joe Biden, ont déclaré d’anciens assistants à la commission d’enquête du 6 janvier aux heures de grande écoute. audience jeudi soir.

Deux assistants de Trump ont démissionné sur-le-champ.

“Je pensais que le 6 janvier 2021 était l’un des jours les plus sombres de l’histoire de notre nation”, a déclaré l’ancienne assistante de la Maison Blanche Sarah Matthews lors de son témoignage devant le panel. «Et le président Trump le traitait comme une occasion de fête. Cela a donc encore renforcé ma décision de démissionner.

Le comité a diffusé l’audio du général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, réagissant avec surprise à la réaction de l’ancien président à l’attaque.

« Vous êtes le commandant en chef. Vous avez un assaut en cours sur le Capitole des États-Unis d’Amérique. Et il n’y a rien ? Pas d’appel? Rien Zéro ? » il a dit.

Plus tôt, un Trump furieux a exigé d’être emmené au Capitole après que ses partisans aient pris d’assaut le bâtiment, bien au courant de l’attaque meurtrière, mais est ensuite retourné à la Maison Blanche et n’a rien fait pour annuler la violence, malgré les appels de la famille et proche conseiller ,, des témoins ont témoigné.

Au Capitole, la foule scandait “Hang Mike Pence”, a témoigné Matt Pottinger, conseiller adjoint à la sécurité nationale de Trump, alors que Trump tweetait sa condamnation de son vice-président.

Pendant ce temps, les enregistrements des transmissions radio des services secrets ont révélé des agents demandant que des messages soient relayés disant au revoir à leurs familles.

Pottinger a déclaré que lorsqu’il a vu le tweet de Trump, il a immédiatement décidé de démissionner, tout comme l’ancien assistant de la Maison Blanche Matthews, qui a déclaré qu’elle était une républicaine de longue date mais qu’elle ne pouvait pas accepter ce qui se passait. C’est elle le témoin qui a qualifié le tweet de “verser de l’essence sur le feu”.

Une vidéo des émeutiers du 6 janvier à l’extérieur du Capitole américain est vue alors que le comité restreint de la Chambre enquêtant sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain tient une audience au Capitole à Washington, le jeudi 21 juillet 2022. (Al Drago/Pool via PA)



L’audience visait à montrer un compte rendu “minute par minute” des actions de Trump ce jour-là et comment, plutôt que d’arrêter la violence, il a tout regardé se dérouler à la télévision à la Maison Blanche.

“Il a refusé de faire ce que chaque président américain doit faire”, a déclaré la représentante Liz Cheney du Wyoming, vice-présidente républicaine du panel.

“Et pendant des heures, Donald Trump a choisi de ne pas répondre aux appels du Congrès, de son propre parti et de tout notre pays, pour faire ce qui est nécessaire”, a-t-elle déclaré.

Un Trump furieux a exigé d’être emmené au Capitole après que les partisans qu’il avait envoyés aient assiégé, bien conscients de l’attaque meurtrière et que certains membres de la foule étaient armés mais refusant de l’annuler alors qu’ils se battaient pour inverser sa défaite électorale, ont déclaré des témoins. Comité.

Trump avait envoyé la foule à Capitol Hill lors de remarques de rassemblement animées à l’Ellipse derrière la Maison Blanche, et “dans les 15 minutes suivant la sortie de scène, le président Trump savait que le Capitole était assiégé et attaqué”, a déclaré Elaine Luria, membre du comité D. -Virginie.

Elle a déclaré que le panel avait reçu des témoignages confirmant le puissant récit précédent de l’ancien assistant de la Maison Blanche Hutchinson d’une altercation impliquant Trump alors qu’il insistait pour que les services secrets le conduisent au Capitole.

Parmi les témoins témoignant jeudi dans une vidéo enregistrée se trouvait le sergent à la retraite du département de la police métropolitaine du district de Columbia. Mark Robinson qui a déclaré au comité que Trump était bien conscient du nombre d’armes dans la foule de ses partisans mais voulait y aller malgré tout.

“La seule description que j’ai reçue était que le président était bouleversé, et qu’il était catégorique sur le fait d’aller au Capitole et qu’il y avait une discussion animée à ce sujet”, a déclaré Robinson.

Le président Bennie Thompson, apparaissant pratiquement alors qu’il s’auto-isole avec COVID-19, a ouvert l’audience de jeudi en disant que Trump en tant que président a fait “tout ce qui était en son pouvoir pour annuler l’élection” qu’il a perdue contre Joe Biden, y compris avant et pendant l’attaque meurtrière du Capitole.

“Il a menti, il a intimidé, il a trahi son serment”, a accusé Thompson, D-Miss.

La salle d’audience est prévue pour que les membres du comité puissent entrer alors que le comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain se prépare à tenir une audience au Capitole à Washington, le jeudi 21 juillet 2022. (AP Photo/Alex Brandon, Piscine)

Après des mois de travail et des semaines d’audiences, Cheney a déclaré que “le barrage a commencé à se rompre” en révélant ce qui s’est passé ce jour-là, à la Maison Blanche ainsi que dans les violences au Capitole.

C’était probablement la dernière audience de l’été, mais le panel a déclaré qu’ils reprendraient en septembre à mesure que davantage de témoins et d’informations émergeraient.

“Notre enquête se poursuit”, a déclaré Thompson témoignant à distance alors qu’il s’isole après avoir été testé positif au COVID-19. “Il faut qu’il y ait des comptes à rendre.”

La salle d’audience était bondée, y compris avec plusieurs policiers qui ont combattu la foule ce jour-là. Le panel fait valoir que les mensonges du président vaincu sur une élection volée et les tentatives d’annuler la victoire électorale de Biden ont alimenté l’attaque et ont laissé les États-Unis confrontés à des questions persistantes sur la résilience de leur démocratie.

Avant l’audience, le comité a publié une vidéo de quatre anciens assistants de la Maison Blanche – l’attachée de presse Kayleigh McEnany, l’aide à la sécurité du général Keith Kellogg, l’avocat de la Maison Blanche Pat Cipollone et l’assistant exécutif du président Molly Michael – témoignant que Trump était dans le privé salle à manger avec la télévision allumée alors que la violence se déroulait.

Certains membres du Cabinet étaient tellement alarmés qu’ils ont envisagé d’invoquer le 25e amendement pour destituer Trump de ses fonctions.

Bien que le comité ne puisse pas porter d’accusations pénales, le ministère de la Justice surveille son travail.

Jusqu’à présent, plus de 840 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux liés à l’émeute du Capitole. Plus de 330 d’entre eux ont plaidé coupable, la plupart pour des délits. Sur plus de 200 accusés à condamner, environ 100 ont été condamnés à des peines d’emprisonnement.

Aucun ancien président n’a jamais été poursuivi au niveau fédéral par le ministère de la Justice.

Le procureur général Merrick Garland a déclaré mercredi que le 6 janvier était “l’enquête la plus vaste et la plus importante jamais entreprise par le ministère de la Justice”.

Cinq personnes sont mortes ce jour-là alors que les partisans de Trump combattaient la police dans un combat sanglant au corps à corps pour prendre d’assaut le Capitole. Un officier a témoigné qu’elle «glissait dans le sang des autres» alors qu’ils tentaient de retenir la foule. Un partisan de Trump a été abattu par la police.

“Le président n’a pas fait grand-chose mais a regardé la télévision avec joie pendant cette période”, a déclaré Kinzinger.

Ceci malgré les innombrables appels des aides et alliés de Trump, y compris sa fille Ivanka Trump et l’animateur de Fox News Sean Hannity, selon des témoignages et des SMS antérieurs que le comité a obtenus.