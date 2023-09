Donald Trump a-t-il enfreint la loi en achetant des armes à feu ? La vidéo soulève des questions

Une vidéo montrant l’ancien président Donald Trump acheter une arme à feu lors d’un arrêt de campagne en Caroline du Sud a soulevé des questions sur la légalité de l’achat lundi après-midi.

Trump, qui se présente à la primaire présidentielle républicaine, a été inculpé dans quatre affaires pénales distinctes – deux affaires fédérales, liées à des tentatives présumées d’annuler les résultats des élections de 2020 et à des documents classifiés trouvés dans sa résidence de Mar-a-Lago, à New York. affaire liée à un prétendu paiement d’argent secret effectué au cours de sa campagne de 2016 et à une affaire en Géorgie entourant les élections de 2020. Trump clame son innocence dans chaque cas, accusant les procureurs de le cibler à des fins politiques.

L’ancien président, partisan du droit aux armes à feu, s’est arrêté lundi dans un magasin d’armes à Summerville, en Caroline du Sud, un État critique pour le vote anticipé lors des primaires, quelques heures seulement avant de prononcer un discours lors d’un rassemblement électoral.

Une vidéo publiée sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, montrait Trump semblant acheter une arme à feu. Le porte-parole de Trump, Steven Cheung, a écrit dans un message désormais supprimé que Trump avait acheté l’arme à feu mais lui avait dit Semaine d’actualités il n’a pas acheté l’arme. Il a écrit dans un communiqué : « Le président Trump n’a pas acheté ni pris possession de l’arme à feu. Il a simplement indiqué qu’il en voulait une. »

L’ancien président Donald Trump s’adresse à une foule lors d’un rassemblement électoral le 25 septembre 2023 à Summerville, en Caroline du Sud. La vidéo de Trump semblant acheter une arme à feu lundi a soulevé des questions quant à savoir s’il pouvait légalement acheter l’arme en raison de ses quatre actes d’accusation criminels.

Sean Rayford/Getty Images



« Je veux en acheter un », a déclaré Trump dans la vidéo après qu’un vendeur ait montré un Glock, le décrivant comme un « excellent vendeur ».

La vidéo est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes se demandant si l’achat était légal en raison de ses inculpations. Semaine d’actualités a contacté la campagne Trump pour commentaires par e-mail.

« Donald Trump est inculpé pour crime et ne peut donc pas légalement posséder ou acheter une arme à feu », posté commentateur politique et critique de Trump Brian Tyler Cohen.

La loi fédérale interdit à la plupart des individus inculpés d’un crime d’acheter une arme à feu, mais la constitutionnalité de cette loi reste remise en question suite à une décision de justice défavorable l’année dernière.

Cette loi a été annulée par le juge de district américain David Counts, un juge nommé par Trump au tribunal de district des États-Unis pour le district ouest du Texas, en septembre 2022. Dans sa décision, Counts a déterminé qu’une décision historique de la Cour suprême du début de l’année signifiait qu’ils ne peuvent plus « équilibrer un droit constitutionnel » dans le cas de José Gomez Quiroz, un homme qui a été inculpé en vertu de l’interdiction, selon Reuters.

L’ancien procureur fédéral Neama Rahmani a déclaré Semaine d’actualités Lundi, la décision n’est peut-être pas contraignante en Caroline du Sud, mais elle est « mûre » pour un examen par la Cour suprême.

« La décision d’un district fudge au Texas ne sera pas contraignante en Caroline du Sud, à la fois parce qu’il ne s’agit pas d’une cour d’appel et parce qu’elle ne relève pas du même circuit. Mais c’est le type d’affaire qui pourrait aboutir devant la Cour suprême. Le ministère de la Justice a déclaré qu’il ferait appel, et la Cour d’appel du cinquième circuit, qui couvre le Texas, est favorable au deuxième amendement », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi : « Il a récemment statué qu’une loi fédérale interdisant aux consommateurs de marijuana de posséder des armes à feu est inconstitutionnelle. Cette décision d’un tribunal conservateur pourrait ironiquement aider Hunter Biden dans son affaire de toxicomane en possession. les divisions de circuits et les incohérences sont mûres pour un examen par la Cour suprême, c’est donc le type de décision qui n’est peut-être pas contraignante maintenant, mais qui le sera si les juges le confirment. »

Le cinquième circuit d’appel comprend le Texas, le Mississippi et la Louisiane et est considéré comme le circuit le plus conservateur du pays. La Caroline du Sud fait partie du quatrième circuit d’appel, qui comprend également la Caroline du Nord, la Virginie, le Maryland et la Virginie occidentale.