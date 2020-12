Donald Trump est peut-être encore en train de tweeter de fausses nouvelles, mais son public pour cela est peut-être beaucoup moins qu’avant.

Depuis qu’il a perdu les élections, Donald Trump a également perdu des adeptes. Selon Base factuelle, un site Web dédié à suivre les déclarations publiques de Trump, Trump a perdu plus de 1 adeptes lakh. Joe Biden a remporté plus de 1 000 000.

Depuis le 18 novembre, Trump perdre constamment des milliers abonnés par jour.

Un CNN a récemment rapporté que les abonnés Twitter n’étaient « en aucun cas la statistique la plus importante au monde », il était « toujours intéressant de noter: pour la première fois depuis 2015, Trump perd constamment des abonnés ».

Ce n’est certainement pas la statistique la plus importante au monde, mais il faut tout de même le noter: pour la première fois depuis 2015, Trump perd constamment des abonnés ici. @FactbaseFeed a mesuré de petites baisses pendant 11 jours consécutifs. pic.twitter.com/BZzXJ2D0SJ – Brian Stelter (@brianstelter) 29 novembre 2020

Base factuelle a « mesuré de petites baisses pendant 11 jours consécutifs », a-t-il déclaré dans son tweet Factbase’s données, il y a eu une diminution massive au cours des 12 derniers jours (du 18 novembre au 30 novembre).

Trump compte 88,8 millions d’adeptes à son apogée actuel et continue de tweeter des allégations non fondées sur de fausses élections, des élections volées et très récemment sur la façon dont il a remporté l’élection.

Hier, il a même affirmé qu’il n’y avait «aucun moyen de se perdre».

Bien qu’il n’ait pas cité de preuves spécifiques de fraude électorale, Trump a continuellement tweeté sur la façon dont les républicains n’ont pas perdu les élections du 3 novembre.

Twitter a également vérifié à plusieurs reprises ses tweets et a qualifié la plupart de ses messages de fraude électorale de contestés. Mais le président républicain ne semble pas encore céder.

Même la marge des voix n’est pas un «appel serré». Joe Biden est le premier candidat à la présidentielle à avoir remporté plus de 80 millions de voix, et davantage de bulletins de vote seront comptés à la fin du mois de novembre.

Biden compte actuellement 20,2 millions d’abonnés au moment de la rédaction de cette histoire (1er décembre), et selon Boulangers sociaux, elle a toujours gagné la semaine dernière.