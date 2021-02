DONALD Trump a offert à Kim Jong-un un ascenseur à la maison sur Air Force One après leur sommet à Hanoi, révèle un nouveau documentaire.

Malgré l’échec des négociations sur le nucléaire, le tyran nord-coréen était alors devenu le « nouveau meilleur ami » du président américain, affirme-t-on.

Ainsi, alors que Kim se préparait pour un long voyage en train de retour à la maison à travers la Chine, Trump est intervenu avec une offre extraordinaire, révélée par la BBC «Trump prend le monde».

Bien qu’ils aient d’abord menacé d’effacer les pays de l’autre et se sont échangés des insultes, Trump et Kim se sont écrit 27 lettres jaillissantes et se sont rencontrés trois fois.

Lors de leur réunion à Hanoi, la réunion de Trump a mis fin aux discussions en disant «Parfois, il suffit de marcher», mais a néanmoins offert à Kim de rentrer chez elle en avion présidentiel.

Matthew Pottinger, le plus grand expert asiatique du Conseil de sécurité nationale de Trump, a déclaré au programme: «Le président Trump a offert à Kim un ascenseur à bord d’Air Force One.

«Le président savait que Kim était arrivé pour un trajet en train de plusieurs jours à travers la Chine jusqu’à Hanoï et le président a dit: ‘Je peux vous ramener à la maison en deux heures si vous le souhaitez.’ Kim a refusé. «

L’offre est venue après que la paire eut stupéfié le monde en se rencontrant à Singapour et en semblant avoir une chimie personnelle.

Le conseiller à la sécurité nationale John Bolton a déclaré à la BBC: « Trump pensait qu’il avait un nouveau meilleur ami. »

Air Force One Air Force One est l’indicatif d’appel de l’avion transportant le président des États-Unis. Les avions réels sont deux Boeing 747-200B spécialement modifiés qui transportent des Présidents depuis 1987. L’avion de 4 000 pieds carrés peut servir de centre de commande mobile en cas d’attaque contre les États-Unis. Il comprend une suite présidentielle avec un grand bureau et une salle de conférence. Un médecin est toujours à bord et a accès à une suite médicale qui peut être utilisée comme salle d’opération. L’avion dispose également de deux galères de préparation des aliments pouvant nourrir 100 personnes à la fois. L’avion dispose de 87 téléphones et d’un système de vidéoconférence afin que le président puisse s’adresser à la nation à bord. Il est équipé de technologie militaire et dispose de matériel de communication et de défenses classifiés au cas où il serait attaqué par un missile.

Trump a déclaré plus tard que lui et Kim se sont écrit « de belles lettres et sont tombés amoureux » malgré l’échec des discussions.

Le documentaire a également révélé que Trump avait fait des ouvertures secrètes à Kim Jong-un dans le but d’éviter la guerre nucléaire alors même qu’ils échangeaient des insultes.

En 2017, Trump a déclaré qu’il ferait pleuvoir « le feu et la fureur » sur l’État voyou et a ridiculisé Kim comme un « petit homme-fusée » tandis que Kim a riposté en disant qu’il « apprivoiserait le dotard américain mentalement dérangé avec le feu ».

Dans le documentaire Jeffrey Feltman, un responsable américain de l’ONU, parle pour la première fois de sa mission de transmettre l’offre de Trump de se rencontrer Kim.

Comme Trump l’a dit au monde, les États-Unis pourraient «n’avoir d’autre choix que de détruire totalement la Corée du Nord», il a été invité à Corée du Nord par son ministre des Affaires étrangères pour Ri Yong-ho.

Les mois à venir ont vu les relations entre le Nord et Corée du Sud dégel un peu alors que Pyongyang a envoyé une équipe aux Jeux olympiques d’hiver organisés par son ennemi.

Lorsqu’une délégation sud-coréenne de cinéastes s’est rendue dans le Nord, on leur a dit que Kim était prête à rencontrer Trump et ils ont transmis le message à la Maison Blanche avec l’ancien président acceptant sur place.