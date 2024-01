Donald Trump à nouveau nominé pour le prix Nobel de la paix

Donald Trump a été nominé pour le prix Nobel de la paix après que son nom ait été proposé par une députée républicaine, citant les accords d’Abraham que l’ancien président a contribué à signer pendant son mandat.

La représentante de New York Claudia Tenney a déclaré que Trump avait joué un rôle « déterminant » dans la médiation du traité signé en septembre 2020 entre Israël, Bahreïn et les Émirats arabes unis, qui visait à normaliser leurs relations dans le cadre d’un objectif global visant à lutter contre les tensions persistantes au Moyen-Orient. Est entre les pays arabes et Israël. Le Maroc et le Soudan ont emboîté le pas en signant des accords similaires dans les mois suivants.

“Pendant des décennies, les bureaucrates, les “professionnels” de la politique étrangère et les organisations internationales ont insisté sur le fait que de nouveaux accords de paix au Moyen-Orient étaient impossibles sans une résolution du conflit israélo-palestinien. Le président Trump a prouvé que c’était faux”, a déclaré Tenney à Fox News dans un communiqué. .

Tenney a noté que l’accord de paix entre Israël et l’Égypte en 1976 et les accords d’Oslo en 1994 ont tous deux été récompensés par le prix Nobel de la paix, mais que jusqu’à présent, le rôle de Trump dans la signature des accords d’Abraham n’avait pas été reconnu.

Le candidat républicain à la présidentielle et ancien président américain Donald Trump se tient sur scène lors d'un événement de campagne au Big League Dreams Las Vegas le 27 janvier 2024 à Las Vegas, Nevada. Trump a été nominé pour le prix Nobel de la paix pour la quatrième fois.

Si les accords d’Abraham ont été cités comme un moyen d’introduire et de renforcer les liens israélo-arabes, ces accords historiques ont également été critiqués pour avoir jusqu’à présent échoué à produire des solutions significatives au conflit israélo-palestinien.

“Les vaillants efforts déployés par le président Trump pour créer les accords d’Abraham étaient sans précédent et continuent de ne pas être reconnus par le comité du prix Nobel de la paix, ce qui souligne la nécessité de sa nomination aujourd’hui”, a ajouté Tenney.

“Aujourd’hui plus que jamais, alors que le faible leadership de Joe Biden sur la scène internationale menace la sûreté et la sécurité de notre pays, nous devons reconnaître Trump pour son leadership fort et ses efforts pour parvenir à la paix mondiale.”

Le bureau de Trump a été contacté pour commentaires par courrier électronique.

Trump a été nominé trois fois pour le prestigieux prix Nobel de la paix.

En septembre 2020, Christian Tybring-Gjedde, membre du parlement norvégien, a nommé Trump pour le prix Nobel de la paix pour sa « coopération révolutionnaire » dans la signature des accords d’Abraham.

Un mois plus tard, Laura Huhtasaari, députée finlandaise au Parlement européen (MPE) et membre du parti de droite finlandais, a également nommé Trump pour le prix 2021 « en reconnaissance de ses efforts pour mettre fin à l’ère des guerres sans fin, construire paix en encourageant les parties en conflit au dialogue et aux négociations, ainsi qu’en soutenant la cohésion interne et la stabilité de son pays.

Trump a reçu une troisième nomination d’un groupe de législateurs australiens en septembre 2020 pour sa promotion de la paix au Moyen-Orient.

“Ce qu’il a fait avec la doctrine Trump, c’est qu’il a décidé qu’il ne laisserait plus l’Amérique se livrer à des guerres sans fin, des guerres qui n’aboutissent qu’au meurtre de milliers de jeunes Américains”, a déclaré l’éminent professeur de droit David Flint. Sky News Australie à l’époque.

“Il réduit donc la tendance de l’Amérique à s’impliquer dans toutes les guerres.”

Des milliers de personnes sont éligibles pour proposer des candidats au prix Nobel de la paix, notamment des membres de gouvernements, des professeurs d’université et d’anciens lauréats. Le comité choisit parmi des centaines de nominés et le gagnant du prix de cette année sera annoncé en octobre.