Donald Trump a lancé un clone de Twitter, et il est la seule personne dessus

L’époque de «STOP THE COUNT» est peut-être de retour. L’ancien président Donald Trump a lancé mardi un espace sur son site Web où il peut publier des messages pouvant être partagés par d’autres sur Twitter et Facebook, sites où il reste, pour le moment, interdit. Cette décision intervient un jour avant la décision du conseil de surveillance de Facebook Inc (FB.O) de confirmer la suspension indéfinie de Trump de la plate-forme. Trump a été exclu d’un grand nombre de plates-formes de médias sociaux à la suite de la prise d’assaut meurtrière du Capitole américain le 6 janvier par ses partisans. Le conseiller principal de Trump, Jason Miller, a déclaré dans un tweet que cette collection de messages n’était pas la plate-forme de médias sociaux que Trump avait l’intention de lancer.

Le site, qui a été rapporté pour la première fois par Fox News, est surnommé «Du bureau de Donald J. Trump» et contient des messages de Trump qui peuvent être partagés et appréciés. Une source proche du dossier a déclaré qu’il avait été construit par Campaign Nucleus, le société de services numériques créée par l’ancien directeur de campagne de Trump, Brad Parscale.

Les tweets de Trump, en regardant le format, le contenu, nous ne pouvons appeler ces tweets, ils se sentent très bizarres, même pour les tweets de Trump. Les parties intéressées peuvent s’inscrire pour que ces tweets soient lancés directement dans leur boîte de réception, rapports VICE.

Des messages sur le site ont répété la fausse affirmation de Trump selon laquelle il avait perdu l’élection de 2020 en raison de la fraude électorale généralisée et a dénigré ses compatriotes républicains qui l’ont critiqué comme le sénateur Mitt Romney et la représentante Liz Cheney.

Depuis le 5 mai, l’un des tweets les plus récents, à partir de 11 h 20 le 3 mai 2021, se lit comme suit: «C’est si agréable de voir RINO Mitt Romney hué hors de la scène à la Convention de l’État républicain de l’Utah. Ils sont parmi les premiers à avoir découvert ce type, un perdant à toute épreuve! «

Twitter Inc et Facebook ont ​​tous deux supprimé le contenu publié sur d’autres comptes qui, selon eux, tentaient de contourner leurs interdictions de Trump. Un porte-parole de Twitter a déclaré que le partage de contenu à partir du site Web serait autorisé tant que le contenu n’enfreindrait pas les règles de Twitter, mais que les tentatives de contournement d’une suspension ne seraient pas autorisées – par exemple, imiter un compte suspendu pour essayer de le remplacer. Il a déclaré que Twitter rechercherait de tels cas.

Facebook n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la façon dont il traiterait les publications partagées à partir du nouvel espace. Twitter, que Trump a beaucoup utilisé et où il comptait 88 millions d’abonnés, a déclaré que son interdiction était permanente, même s’il se présente à nouveau. YouTube d’Alphabet Inc (GOOGL.O) a déclaré qu’il rétablirait la chaîne de Trump lorsqu’il déciderait que le risque de violence a diminué.

