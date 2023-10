Donald Trump a généré « plus de 100 millions de dollars » grâce à la fraude, selon le tribunal alors que le procès commence | Nouvelles du monde

Donald Trump est accusé d’avoir collecté plus de 100 millions de dollars en mentant sur la valeur de son empire immobilier, alors qu’il s’en prenait au juge chargé de son procès pour fraude civile.

L’ex-président – et actuel favori pour se présenter comme candidat républicain à la Maison Blanche l’année prochaine – commis une fraude pendant des années alors qu’il constituait son portefeuille immobiliera statué un tribunal la semaine dernière.

Il est maintenant de retour devant un tribunal de New York alors que l’accusation cherche à démontrer « toute l’étendue de sa fraude et de son illégalité ».

La procureure générale Letitia James, qui a poursuivi M. Trump dans cette affaire, réclame au moins 250 millions de dollars d’amende et une interdiction permanente contre lui et ses fils Donald Jr et Eric de diriger des entreprises à New York.

Elle souhaite également une interdiction de l’immobilier commercial pendant cinq ans contre M. Trump et la Trump Organization. Il pourrait même perdre la Trump Tower.

L’affaire est centrée sur des accusations selon lesquelles M. Trump aurait gonflé ses actifs et sa valeur nette de 2011 à 2021 pour obtenir des prêts bancaires avantageux et réduire les primes d’assurance.

Avant le début du procès, M. Trump a qualifié l’affaire d' »arnaque » et de « simulacre », affirmant qu’il s’agissait d’une « poursuite de la plus grande chasse aux sorcières de tous les temps ».

Donald Trump qualifie le procès de « chasse aux sorcières »



Lors d’une pause déjeuner, il a qualifié le démocrate de « personne corrompue, de personne terrible, chassant les gens de New York ».

Il s’est également montré cinglant envers le juge Arthur Engoron, le qualifiant de démocrate partisan qui utilise l’affaire pour interférer avec l’élection présidentielle de 2024.

« C’est un juge qui devrait être radié du barreau », a-t-il déclaré aux journalistes. « C’est un juge qui devrait être démis de ses fonctions. »

Six réclamations supplémentaires

Le procès – qui se déroule sans jury – examinera six autres plaintes, notamment pour falsification de dossiers commerciaux, fraude à l’assurance et complot, et déterminera le montant des amendes que les accusés devraient payer.

La semaine dernière, le juge a déclaré M. Trump, ses fils adultes et 10 de ses sociétés responsables de fraude, décrivant en termes cinglants comment les accusés avaient inventé les évaluations.

Celles-ci incluaient, a-t-il dit, l’évaluation de l’appartement de la Trump Tower comme s’il faisait trois fois sa taille réelle, et l’estimation de Mar-a-Lago valait jusqu’à 739 millions de dollars – même si une évaluation externe ne l’évaluait pas plus de 28 millions de dollars.

Le juge a annulé les certificats d’exploitation des entreprises contrôlant des piliers de son empire, tandis que M. Trump avait alors répondu en qualifiant M. Engoron de « dérangé ».

Trump s’exprime après une « terrible » affaire de fraude



M. Trump est accusé d’avoir gonflé sa propre fortune jusqu’à 2,2 milliards de dollars.

« Ce n’est pas comme d’habitude, et ce n’est pas ainsi que les parties sophistiquées traitent les unes avec les autres », a déclaré Kevin Wallace, un avocat du bureau de Mme James, devant le tribunal.

« Ce ne sont pas des crimes sans victimes. »

Christopher Kise, avocat de M. Trump, a répondu que ses finances étaient tout à fait légales.

« Il a fait fortune en ayant littéralement raison en matière d’investissements immobiliers », a déclaré M. Kise.

Alina Habba, une autre avocate, a déclaré séparément à M. Engoron que les actifs de M. Trump étaient des « propriétés de Mona Lisa » qui pourraient atteindre des prix élevés si M. Trump les vendait.

Une fois la journée d’ouverture terminée, M. Trump a déclaré qu’il était « injuste » de ne pas avoir de jury.

Le procès pourrait durer jusqu’au 22 décembre.