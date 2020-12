Le président Donald Trump a été informé de l’explosion de Nashville, a annoncé vendredi la Maison Blanche.

« Le président Trump a été informé de l’explosion à Nashville, dans le Tennessee, et continuera de recevoir des mises à jour régulières », a déclaré le porte-parole Judd Deere. « Le président est reconnaissant pour les incroyables premiers intervenants et prie pour ceux qui ont été blessés. »

Le président n’a pas mentionné autrement l’incident, alors qu’il se dirigeait vers son club de golf de West Palm Beach avec le sénateur Lindsey Graham vendredi matin.

La police de Nashville appelle l’énorme explosion qui a brisé les fenêtres et secoué le sol avant l’aube le matin de Noël était « un acte intentionnel » et utilise maintenant des chiens renifleurs pour peigner la zone à la recherche de nouvelles bombes.

Le président Donald Trump (à gauche) et le sénateur Lindsey Graham (à droite) se sont rendus au club de golf du président de West Palm Beach le matin de Noël. La Maison Blanche a déclaré que le président avait été informé de l’explosion de Nashville

C’est ce qui reste de la Second Avenue au centre-ville de Nashville après l’explosion de vendredi matin. La police n’a pas encore identifié de suspect

Une vue aérienne de la scène au centre-ville de Nashville vendredi matin après qu’une explosion « intentionnelle » soit venue d’une voiture garée

L’ampleur des débris était énorme. Toute la 2e avenue entre toute la rue sur la deuxième avenue en était couverte

C’était la scène dans le centre-ville de Nashville vendredi matin après l’explosion d’un véhicule garé

C’était la scène immédiatement après l’explosion de vendredi matin au centre-ville de Nashville

L’ancien directeur adjoint du FBI, Andrew McCabe, a déclaré à CNN: « Un engin explosif de cette taille va être considéré comme un acte de terrorisme. »

CNN a rapporté que le Federal Bureau of Investigation a repris l’enquête.

L’explosion s’est produite à 6 h 40, heure locale, et provenait d’un véhicule stationné sur la Second Avenue, à l’extérieur du bâtiment AT&T, entre Church Street et Commerce Street – une zone où se trouvent des bars, des restaurants, des détaillants et des appartements.

Quarante minutes plus tôt, la police avait reçu un appel de coups de feu. Ils sont arrivés sur les lieux mais n’ont vu aucune preuve d’une fusillade.

Au lieu de cela, ils ont «rencontré» ce que la police appelle un véhicule suspect et ont appelé l’équipe anti-bombe.

Ils étaient en route lorsque l’explosion s’est produite.

Trois personnes ont été transportées à l’hôpital pour des blessures non graves, mais miraculeusement, personne n’a été gravement blessé.

Un policier qui se trouvait à proximité à l’époque a été renversé par l’explosion et a perdu l’ouïe.

L’explosif était si intense qu’il est impossible de dire s’il y avait quelqu’un à l’intérieur du véhicule.

Lors d’une conférence de presse peu avant 10 heures, le porte-parole de la police, Don Aaron, a déclaré qu’il s’agissait d’un « acte intentionnel », mais il n’a donné aucune information sur des suspects ou des motifs potentiels.

Le maire John Cooper a déclaré après avoir examiné la scène qu’il « semble qu’une bombe a explosé ». La zone a maintenant été bouclée pendant que la police fouille la zone.

«L’explosion a été importante comme vous pouvez le voir depuis la rue. La police, ses partenaires, le FBI et l’ATF mènent une enquête à grande échelle. Nous pensons que l’explosion était un acte intentionnel », a déclaré Aaron.

Dans une mise à jour ultérieure, il a déclaré: « Un certain nombre de nos chiens policiers ont été appelés et fouillent la zone. Ce sont des chiens détecteurs d’explosifs pour s’assurer qu’il n’y a pas d’appareils secondaires, par prudence.

«Nous allons également effectuer des recherches dans les bâtiments du centre-ville pour nous assurer que personne n’a besoin d’aide», a-t-il déclaré.

Il a révélé que la police avait commencé à évacuer les gens de la zone avant l’explosion.

On ne sait pas qui a appelé la police pour signaler le véhicule suspect ou pourquoi ils pensaient que c’était suspect.

Les résidents rapportent sentir le sol trembler à dix pâtés de maisons.