Donald Trump a des chances de devenir le prochain propriétaire de Manchester United

Donald Trump est apparu comme un outsider dans la course pour devenir le prochain propriétaire de Manchester United, au moins, selon un expert en paris Casinos En Ligne (s’ouvre dans un nouvel onglet)qui a proposé des prix de 500/1 pour que l’ancien président et homme d’affaires américain prenne la relève à Old Trafford.

La nouvelle chance survient après que Sir Jim Ratcliffe a annoncé qu’il avait enregistré son intérêt formel pour acheter Manchester United, après que les Glazers ont déclaré en novembre 2022 qu’ils envisageaient de vendre le club alors qu’ils “exploraient des alternatives stratégiques”.

Bien sûr, Ratcliffe est désormais le favori pour acheter Manchester United, à 2/1, tandis que le Dubai Sovereign Wealth Fund est le deuxième favori à 5/1.

Apple, qui, selon des rapports, préparait une offre il y a un mois, a également une cote courte à 8/1, la même que Qatar Sports Investment.

Cependant, ce dernier groupe devrait prendre le contrôle de Liverpool, le club du Merseyside étant également à vendre.

Par la suite, cependant, de nombreux prétendants potentiels de célébrités, dont Donald Trump.

En effet, le copropriétaire de l’Inter Miami et ancien joueur de Manchester United, David Beckham, est apparu comme quelqu’un qui pourrait reprendre le club, même si cela dépendrait d’investissements supplémentaires d’autres groupes ou dans le cadre d’un consortium.

Elon Musk fait également partie des personnes ou des groupes que Casinos En Ligne a identifiés comme remplaçant potentiel des Glazers, au 33/1. L’éminent propriétaire de Twitter et de Tesla a tweeté en août qu’il était intéressé par l’achat du club, ce qui s’est avéré plus tard qu’il s’agissait d’une satire.

Quoi qu’il en soit, il a toujours une chance extérieure selon Casinos En Ligne, tout comme la personnalité de l’UFC Conor McGregor, qui ont tous deux de bien meilleures chances que Donald Trump par rapport aux cotes disponibles.

Manchester United vaut environ 3,7 milliards de livres sterling, selon Forbes. Cependant, les Glazers espèrent probablement un montant considérable pour vendre le club, des rapports suggérant qu’ils veulent au moins 5 milliards de livres sterling.