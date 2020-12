Après avoir lancé une grenade qui menace de faire exploser une énorme facture de secours COVID et de financement du gouvernement et de forcer la fermeture du gouvernement au milieu d’une pandémie, le président Donald Trump a passé sa veille de Noël à jouer au golf en Floride.

Ne pas s’entendre sur le projet de loi pourrait refuser des chèques à des millions d’Américains au bord du gouffre.

Trump n’avait aucun événement sur son programme public le premier jour de ses vacances d’hiver jeudi, mais s’est rendu dans son club de golf de Palm Beach, où il a été repéré par des caméras CNN sur les liens. Les journalistes n’ont reçu aucun détail de son emploi du temps de la journée, mais ont déclaré: «À l’approche des fêtes, le président Trump continuera à travailler sans relâche pour le peuple américain. Son emploi du temps comprend de nombreuses réunions et appels. »

Le départ de Trump est survenu alors que Washington était toujours sous le choc de sa demande surprise de la onzième heure qu’un projet de loi de dépenses de fin d’année que les dirigeants du Congrès avaient passé des mois à négocier donne à la plupart des Américains des chèques de secours COVID de 2000 $ – bien plus que les 600 $ membres de son propre parti. accepté de. L’idée a été rapidement rejetée par les républicains de la Chambre lors d’une rare session de la veille de Noël, laissant la proposition dans les limbes.

Le compromis bipartite avait été considéré comme un accord conclu et avait remporté une large approbation à la Chambre et au Sénat cette semaine après que la Maison Blanche eut assuré aux dirigeants du GOP que Trump le soutenait. Si Trump refuse de signer l’accord, qui est attaché à un projet de loi de financement gouvernemental de 1,4 billion de dollars, cela forcera la fermeture du gouvernement fédéral, en plus de retarder les contrôles de l’aide et de mettre fin aux allocations de chômage et aux protections contre les expulsions au milieu de la période la plus difficile du pandémie.

C’était un dernier doigt du milieu pour les républicains de la part d’un président qui faisait rage après sa défaite du 3 novembre contre le président élu Joe Biden et qui tentait de proposer de nouveaux stratagèmes de plus en plus scandaleux pour tenter d’annuler les résultats d’une élection démocrate. Il a été encouragé par des alliés comme son avocat, l’ancien maire de New York Rudy Giuliani, qui a accompagné le président en Floride à bord d’Air Force One.

La colère de Trump s’est concentrée, en partie, sur les républicains du Congrès qui, selon lui, n’ont pas suffisamment soutenu sa quête pour délégitimer la victoire de Biden en lançant des allégations non fondées de fraude électorale massive avant que le Congrès ne se réunisse pour compter les votes du collège électoral le 6 janvier.

En Floride, Trump a continué à se plaindre des résultats, se plaignant aux membres d’avoir été privé de l’élection et exprimant ses frustrations au sujet du projet de loi de dépenses de fin d’année.

«Lors d’une réunion en Floride aujourd’hui, tout le monde se demandait pourquoi les républicains ne sont-ils pas en armes et ne se disputent pas le fait que les démocrates ont volé l’élection présidentielle truquée? Trump a tweeté après son retour dans son club privé de Mar-a-Lago. «Surtout au Sénat, ont-ils dit, où vous avez aidé 8 sénateurs à remporter leurs courses.

Les déclarations ont souligné les craintes que Trump fasse exploser les négociations pour punir les législateurs pour ce qu’il considère comme leur loyauté insuffisante au soutien.

Trump n’a fourni aucune preuve crédible pour étayer ses revendications électorales, qui ont également été réfutées par une longue liste de responsables, de l’ancien procureur général William Barr aux gouverneurs républicains, aux juges et aux administrateurs électoraux locaux.

Pendant ce temps, la nation continue de tourner comme le coronavirus se propage, avec des infections et des hospitalisations record et plus de 327 000 morts. Et des millions de personnes sont maintenant confrontées à la perspective de passer les vacances seules ou de lutter pour joindre les deux bouts sans revenu, nourriture ou abri adéquats grâce au bilan économique de la pandémie.

Pour marquer la fête, la présidente et première dame Melania Trump a tweeté un message vidéo préenregistré dans lequel ils souhaitaient aux Américains un joyeux Noël et remerciaient les premiers intervenants et les membres de l’armée.

«Comme vous le savez, ce Noël est différent des années passées», a déclaré Mme Trump, qui s’est concentrée sur les actes de «gentillesse et de courage» que la pandémie avait inspirés.

Trump a salué les doses de vaccin actuellement administrées et a remercié les responsables. «C’est vraiment un miracle de Noël», dit-il.

Pendant ce temps, la présidente de la Chambre démocrate Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin ont tenté de sauver la législation de fin d’année pour essayer d’empêcher une fermeture. Les démocrates rappelleront les législateurs de la Chambre à Washington pour un vote lundi sur la proposition de 2000 $ de Trump, bien qu’elle mourrait probablement au Sénat contrôlé par le GOP. Ils envisagent également un vote lundi sur une mesure provisoire pour au moins éviter un arrêt fédéral et maintenir le gouvernement en marche jusqu’à l’inauguration de Biden le 20 janvier.

En plus des chèques de secours, le projet de loi COVID qui a été adopté établirait une allocation supplémentaire temporaire de 300 $ par semaine sans emploi, fournirait une nouvelle série de subventions pour les entreprises, les restaurants et les théâtres durement touchés et de l’argent pour les écoles, et fournirait de l’argent aux prestataires de soins de santé. et pour aider à la distribution du vaccin COVID.