Donald Trump a déclaré que la défunte mère de Melania « regardait » du ciel et serait « fière » après la victoire historique du caucus de l’Iowa

Donald Trump a remercié toute sa famille et a rendu hommage à sa défunte belle-mère lundi soir après sa victoire historique dans les caucus de l’Iowa.

L’ancien président, 77 ans, a déclaré que la mère de son épouse Melania, Amalija Knavs, « regardait » du ciel et qu’elle serait « fière » du résultat historique alors qu’il félicitait tous ses rivaux lors de son discours du tour de victoire.

Knavs est décédée la semaine dernière à l’âge de 78 ans et ses funérailles devraient avoir lieu en Floride cette semaine après que Trump se soit rendu au tribunal pour entendre l’affaire de diffamation intentée par E. Jean Carroll contre lui.

Il a célébré après avoir remporté la victoire lors du premier concours primaire en seulement 30 minutes en attendant sur scène pendant que « God Bless the USA » de Lee Greenwood était joué devant la foule.

Trump a rendu hommage à tous ses enfants, y compris à son fils Barron qui, selon lui, « regardait la télévision ».

Il a dit que son fils de 17 ans était si grand parce qu’il mangeait toute la nourriture de grand-mère Knav.

Trump a ensuite félicité Nikki Haley et Ron DeSantis alors qu’ils se battaient pour la deuxième fois et a déclaré qu’ils avaient passé un « bon moment ensemble ».

Il a également eu des paroles aimables à l’égard de Vivek Ramaswamy, juste avant d’annoncer qu’il suspendait sa campagne.

“Je tiens également à féliciter Vivek car il a fait un sacré travail. Il est parti de zéro… c’est un travail incroyable”, a déclaré Trump.

Ce glissement de terrain historique s’est produit malgré les températures arctiques et le fait que l’État de Hawkeye soit frappé par des blizzards qui devraient décimer la participation.

Cela donne un énorme coup de pouce à Trump alors qu’il cherche à remporter l’investiture présidentielle républicaine et à revenir à la Maison Blanche dans ce qui serait le retour politique le plus remarquable de l’histoire des États-Unis.

Cet appel précoce a suscité l’indignation du reste du camp républicain, la campagne de DeSantis accusant les réseaux d’information d’être impliqués dans une « ingérence électorale ».

Des milliers d’Iowiens purs et durs ont bravé des températures éoliennes allant jusqu’à moins 35 degrés et ignoré les avertissements d’engelures pour se rendre dans leur circonscription pour voter.

Trump s’est blotti à l’intérieur du site du centre-ville de Des Moines pendant plus d’une heure après que les réseaux câblés et l’AP aient rendu Ron DeSantis furieux en appelant à la course pour lui alors que les caucus comptaient encore leur soutien.

Il était accompagné de son fils Donald Trump, Jr., qui a toujours été un substitut et qui a mis en garde plus tôt lundi contre un complot visant à « supprimer le vote ».

La rapidité de l’appel a donné l’avantage aux organisateurs de la campagne électorale de Trump. Ses partisans n’étaient même pas encore arrivés à la fête au moment où les réseaux ont passé l’appel.

Ce n’est qu’après avoir été déclaré vainqueur que sa campagne a intensifié le système de sonorisation pour faire jouer “Suspicious Minds” d’Elvis Presley.

Les partisans ont crié « Trump ! Atout!’ et “Construisez le mur!” alors qu’ils attendaient l’apparition de l’ancien président, tandis qu’un bar payant servait des boissons. Deux grands écrans diffusaient un flux Fox News diffusant l’ampleur de sa victoire.

Amalija Knavs, la mère de l’ancienne Première Dame Melania Trump, 78 ans, est décédée après avoir été hospitalisée à Miami, en Floride, pendant les vacances. Elle est photographiée au centre avec sa fille et Donald Trump en 2018

Knavs était marchande d’usine textile dans sa Slovénie natale lorsqu’elle a rencontré son mari Viktor. Le couple a ensuite déménagé aux États-Unis et a été aux côtés de Melania tout au long de sa carrière, du mannequin à l’aile Est. Elle est photographiée avec sa fille en 2004

L’ancien président, 77 ans, lève le pouce avec son fils Don Jr. à côté d’un écran de télévision montrant Fox News le projetant de remporter la course.

À 22 heures, Trump détenait plus de 50 % des voix, Haley et DeSantis se classant deuxième.

Au moment où il est sorti, sa campagne avait déjà déclaré qu’il avait gagné dans un « glissement de terrain » et ses alliés, dont la représentante Elise Stefanik et le PAC Make American Great Again, appelaient leurs rivaux à se retirer de la course.

La célébration de Trump a eu lieu alors que Ron DeSantis et Nikki Haley se disputaient la deuxième place, et un assistant de DeSantis a qualifié de “absolument scandaleux que les médias participent à l’ingérence électorale en annonçant la course avant même que des dizaines de milliers d’habitants de l’Iowa n’aient eu la chance de voter”. .’

“Les médias sont dans le réservoir pour Trump et c’est l’exemple le plus flagrant à ce jour”, s’est plaint son assistant Andrew Romero.

Il restait à déterminer si Trump franchirait le seuil des 50 % et si l’un de ses rivaux parviendrait à capter suffisamment d’élan pour obtenir un coup de pouce dans le New Hampshire ou en Caroline du Sud.

Trois participants au caucus se présentent au lycée Franklin Jr. dans l’Iowa, prêts à voter

Sharon McNutt tient des bulletins de vote sur papier indiquant les noms des candidats par ordre alphabétique

Les électeurs commencent à arriver sur un site de caucus à l’école primaire Fellows pour choisir leur candidat républicain

Kari Lake, substitut de Trump, s’est réjoui de la victoire et a appelé ses rivaux à se retirer.

« Tout le monde, y compris leur frère, savait que le président Trump allait gagner. La question est de savoir dans quelle mesure les habitants de l’Iowa étaient dévoués à l’avenir de ce pays. Et ce soir, nous avons découvert que les Iowans sont aussi incroyables que nous le pensions. Ils sont venus en masse”, a-t-elle déclaré à DailyMail.com lors de la fête de la victoire de Trump.

«Je suis tellement fier de mon État d’origine», a déclaré le natif de l’Iowan.

Elle a écarté le seuil des 50 pour cent comme une fixation. “Tout dépassement de 12 pour cent serait une énorme victoire”, a-t-elle déclaré à propos de la marge de victoire de Trump. «Et je pense qu’il va dépasser ces 50 pour cent.» Je l’espère. Mais je vais vous dire, je remporterai la victoire n’importe quel jour.

Lorsqu’on lui a demandé d’évaluer l’importance des procès de Trump (la tête s’envole pour New York demain), elle a répondu : « Je pense que les Américains comprennent tout simplement ce qui se passe », accusant certains membres des médias de « diffamation d’un homme qui aime ce pays ».

Elle a appelé DeSantis et Haley à abandonner, mais a utilisé une touche douce. Elle a exhorté DeSantis à “prendre un peu de temps pour retourner en Floride”. Il vient de gagner cette élection. Les habitants de Floride comptent sur le gouverneur DeSantis pour revenir en arrière et diriger cet… État. C’est un grand État dans ce pays. Et j’espère qu’il fera une introspection et reconnaîtra qu’il ne s’agit pas simplement d’un autre moment politique de l’histoire… Ce n’est pas son heure.

Puis elle a giflé Haley en disant : « J’espère que Haley, Nikki Haley, dira à ses grands donateurs et au grand complexe militaro-industriel, non, je ne vais pas être votre pion. Je vais soutenir le président Trump. Nous allons sauver ce pays. Nous n’allons pas gaspiller des centaines de millions supplémentaires en publicités destinées au New Hampshire.