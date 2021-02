Donald Trump à CPAC: l’ancien président devrait déchirer Biden et ses critiques républicains

ORLANDO, Floride – Donald Trump prévoit de réintégrer la vie politique dimanche en attaquant le président Joe Biden, en condamnant les opposants républicains et en se proclamant le chef d’un GOP déchiré par des défaites électorales et une insurrection pro-Trump.

Les attaques de Trump contre d’autres républicains – et son soutien des principaux challengers à certains législateurs du GOP – menacent de diviser davantage le parti alors qu’il tente de reprendre le contrôle du Congrès en 2022 et de la Maison Blanche en 2024.

Avant le discours, d’autres républicains ont déclaré que le parti ne pouvait remporter les élections qu’en 2022 et 2024 en demandant aux électeurs de s’entendre avec eux sur des questions, pas sur Trump. Le sénateur Bill Cassidy, R-La., A déclaré à « l’état de l’Union » de CNN que le GOP ne peut pas gagner s’il met un homme sur « un piédestal ».

Si « nous pouvons parler de ces politiques, de ces familles, alors nous gagnerons », a déclaré Cassidy, l’un des sept sénateurs républicains qui ont voté pour condamner Trump pour incitation à l’insurrection du 6 janvier. « Mais si nous idolâtrons une personne, nous perdrons. »

L’adresse de Trump est prévue pour 15 h 40 HNE.

On ne s’attend pas à ce que Trump déclare une candidature à la présidentielle 2024 dans son discours à la Conférence d’action politique conservatrice. Mais il est susceptible de discuter de son intention de s’injecter dans les élections législatives de 2022, soutenant les républicains qui souscrivent à son programme «Make America Great Again».

«Plus le défi est grand et plus la tâche est difficile, plus nous devons être déterminés à réussir et à gagner», prévoit de dire Trump, selon des extraits publiés par son bureau.

Bien qu’il n’ait quitté ses fonctions que le 20 janvier, Trump prévoit également de dénigrer son tout nouveau successeur, Biden, affirmant qu’il a eu « le premier mois le plus désastreux de tous les présidents de l’histoire moderne », selon les extraits. Trump prévoit d’appeler Biden à soutenir la réouverture des écoles, malgré la pandémie, et à tenir tête à la Chine et à ses pratiques commerciales.

Les démocrates et les responsables de Biden ont déclaré qu’ils nettoyaient le désordre laissé par Trump, de sa réponse au COVID-19 et des mesures d’immigration trop restrictives aux relations effilochées avec les alliés internationaux.

Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré que ni eux ni Biden ne prévoyaient de beaucoup commenter le discours de Trump car ils s’attendaient à être occupés à travailler.

« Je ne dirais pas qu’il a beaucoup réfléchi à la visite de l’ancien président – j’allais dire » performance « , c’est peut-être approprié – à CPAC », a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki.

Le stratège démocrate Jesse Ferguson a déclaré que cela faisait un an que Trump avait minimisé la menace alors imminente du COVID-19. « Après tous les échecs du GOP à le combattre, et plus de 500 000 tués, Trump exigera que cette foule – ses sujets les plus fidèles – le félicite pour cela », a déclaré Ferguson.

Le premier discours de Trump de sa post-présidence pourrait être long. Trump, qui a souvent parlé à CPAC avant et après sa présidence, a parlé pendant deux heures lors de sa comparution en 2019.

L’ex-président prévoit également d’attaquer les républicains qui ont exprimé leur soutien à sa destitution, ou ont refusé de l’aider dans ses efforts pour annuler sa défaite électorale face à Biden.

Certains de ces républicains exhortent le parti à dépasser Trump, citant son rôle dans l’insurrection et le qualifiant de chef de division qui entraînerait le parti à plus de défaites.

« Je ne pense pas qu’il devrait jouer un rôle dans l’avenir du parti ou du pays », a déclaré la représentante Liz Cheney, R-Wyo., L’une des dix républicains de la Chambre qui ont voté pour destituer Trump au cours du mois de janvier. 6 attaque contre le Capitole américain.

Au-delà des déclarations écrites occasionnelles et de brèves entrevues téléphoniques à la télévision par câble, Trump a baissé les bras depuis son départ, en particulier pendant le procès de destitution du Sénat de ce mois-ci.

Le Sénat a acquitté Trump des accusations d’avoir incité à l’émeute, mais uniquement parce que les procureurs n’ont pas pu réunir les deux tiers des voix nécessaires à la condamnation. En fait, 57 des 100 sénateurs ont voté pour la condamnation de Trump, dont sept républicains – d’autres cibles possibles du discours de Trump au CPAC.

L’ex-président trouvera une foule amicale. Orateur après orateur a loué Trump depuis l’ouverture de CPAC jeudi soir. De nombreux délégués se sont alignés pour prendre des photos à côté d’une statue dorée de Trump, qui est vêtue d’un manteau-cravate, d’un short de plage, de tongs et d’une baguette magique.

On ne sait pas si Trump blâmera à nouveau les allégations non prouvées de fraude électorale pour sa perte contre Biden, un sujet de conversation majeur à CPAC. Trump prévoit d’appeler à des changements dans le système, selon les extraits, soutenant «les mesures que nous devons prendre pour avoir un système électoral dans ce pays qui soit honnête, juste et précis».

Les attaques attendues contre Biden sont uniques à l’ère moderne. D’autres ex-présidents ont critiqué leurs successeurs, mais aucun ne l’a fait aussi tôt lors du premier mandat du nouveau président que Trump.

Plutôt que de disparaître de la scène politique, comme l’ont fait de nombreux anciens présidents précédents, Trump prévoit de rester sous les projecteurs, pour le meilleur ou pour le pire en ce qui concerne les républicains.

Trump et ses alliés prévoient même de s’impliquer dans les primaires républicaines le mois prochain. Ils ont juré de soutenir les principaux opposants aux républicains qu’il considère comme déloyaux, en particulier les dix républicains de la Chambre qui ont voté pour la destitution.

Vendredi, Trump a soutenu l’ancien assistant de la Maison Blanche Max Miller dans son défi au représentant Anthony Gonzalez, R-Ohio, un partisan de la destitution.

Denver Riggleman, un ancien membre du Congrès républicain de Virginie qui s’oppose désormais à Trump, a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’il attaque dimanche de manière agressive les critiques tout en construisant un « culte de la personnalité » au sein d’un Parti républicain au bord de la guerre civile.

Riggleman a déclaré: « Vous avez des gens fidèles à Trump contre des gens fidèles à la Constitution. »

Certains démocrates saluent le retour de Trump en politique. Jaime Harrison, président du Comité national démocrate, a décrit la réémergence de Trump comme un cadeau aux démocrates, les aidant à collecter des fonds et à vaincre les opposants aux élections du GOP en 2022 et 2024.

« Oh, c’est un cadeau chaud et désordonné », a déclaré Harrison à MSNBC.

Le sénateur Rob Portman, R-Ohio, s’exprimant sur « This Week » d’ABC News, a déclaré qu’il espère que Trump parle de « politiques » comme les taxes et la réglementation, plutôt que de « personnalités » qui incluent des opposants républicains.

« Il y a un certain nombre de choses dont nous pouvons parler d’un point de vue politique qui, je pense, aideront à faire avancer le parti », a déclaré Portman. « Et c’est là que nous devons nous concentrer. »

D’autres ont déclaré que le discours de Trump renforcerait sa domination continue du Parti républicain. Joe Walsh, un ancien membre du Congrès du GOP a déclaré que maintenant un critique conservateur de Trump, a déclaré: « c’est son parti, et il le sait. »

« Nous sous-estimons tous son emprise sur le parti », a déclaré Walsh. « Les quatre prochaines années sont les siennes, pour faire ce qu’il veut. »