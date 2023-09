Donald Trump a commis une fraude pour exagérer sa richesse jusqu’à 3,6 milliards de dollars, selon un tribunal | Actualités américaines

Donald Trump a commis des fraudes pendant des années en construisant l’empire immobilier qui l’a propulsé vers la gloire et la Maison Blanche, a statué un tribunal.

Le juge Arthur Engoron a constaté que l’ancien président et son entreprise avaient trompé les banques et les assureurs en surévaluant massivement leurs actifs et en exagérant sa valeur nette sur les documents utilisés pour conclure des transactions et obtenir un financement.

Le juge a constaté que Trump, son entreprise et ses principaux dirigeants avaient menti à plusieurs reprises sur sa richesse dans les états financiers annuels, ce qui lui a valu des récompenses, notamment des conditions de prêt favorables et des primes d’assurance inférieures.

Ces tactiques ont dépassé les limites et violé la loi, a déclaré le juge, rejetant l’argument de Trump selon lequel une clause de non-responsabilité sur les états financiers l’absolvait de tout acte répréhensible.

Cette décision fait suite à un procès civil intenté par la procureure générale de New York, Letitia James.

Mme James a poursuivi Trump en septembre de l’année dernière, l’accusant, lui et son organisation, d’avoir menti pendant une décennie sur la valeur de ses actifs, notamment son domaine de Mar-a-Lago en Floride, son appartement-terrasse dans la Trump Tower et d’autres immeubles de bureaux et terrains de golf.

Elle avait également déclaré que sa valeur nette avait été gonflée jusqu’à 2,23 milliards de dollars (1,83 milliard de livres sterling) et jusqu’à 3,6 milliards de dollars (2,96 milliards de livres sterling) sur les états financiers annuels remis aux banques et aux assureurs.

M. Engoron a écrit : « Il affirme que si la valeur des propriétés a augmenté au cours des années qui ont suivi la soumission des (états financiers), alors les chiffres n’ont pas été gonflés à ce moment-là.

« Il semble également laisser entendre que les chiffres ne peuvent pas être gonflés parce qu’il pourrait trouver un ‘acheteur d’Arabie Saoudite’ pour

payez le prix qu’il suggère.

Un procès doit avoir lieu le 2 octobre et pourrait se poursuivre jusqu’en décembre.