Donald Trump a atteint un nouveau plus bas, même selon ses standards

Il y a eu un aspect étrange dans la tension persistante dans l’air de la politique américaine ces derniers temps. En apparence, les choses habituelles se produisent – ​​« habituel » dans ce contexte désigne des actions et des déclarations de personnalités politiques éminentes qui auraient été impensables il y a quelques années. Mais il se passe autre chose aussi.

Donald Trump avant son discours à la convention du Parti républicain de Californie vendredi dernier. Crédit: PA

Bien entendu, Donald Trump fait la une des journaux. Il a été jugé mardi dans une affaire civile, intentée à New York, concernant ce que l’État considère comme des pratiques commerciales douteuses de la part de ses différentes sociétés immobilières. La semaine dernière, un juge a déclaré les sociétés coupables d’une fraude massive – et a retiré les licences commerciales de l’organisation, une mesure si extrême que personne n’a encore été en mesure d’en saisir pleinement les implications. (Si Trump possédait un restaurant, il serait obligé de fermer ses portes ; mais on ne sait pas encore clairement ce qui se passe lorsque l’entreprise possède et gère des immeubles de bureaux dans des gratte-ciel.) Le procès de cette semaine vise à évaluer les sanctions financières.

L’affaire a clairement été dans l’esprit de Trump, et ses différents discours ont pris une tournure sombre. Lors d’un discours lors d’une réunion du Parti républicain de Californie dans une banlieue de Los Angeles, il s’est arrêté à un moment donné pour mentionner Nancy Pelosi, l’ancienne présidente démocrate de la Chambre. Il dit alors, feignant l’innocence : « Au fait, comment va son mari » Il s’agissait d’une référence au passage à tabac brutal et presque mortel que le mari de Pelosi, alors âgé de 82 ans, avait reçu il y a un an de la part d’un fan dérangé de Trump brandissant un marteau. Ses paroles souriantes ont été traitées comme une punchline par le public. C’était un nouveau plus bas, même pour lui.