Donald Trump a applaudi à son arrivée à l’UFC 264 au T-Mobile Arena

LAS VEGAS – Juste avant l’événement principal de l’UFC 264 entre Conor McGregor et Dustin Poirier, l’ancien président Donald Trump est entré dans l’événement sous un hurlement d’acclamations à l’intérieur de la T-Mobile Arena samedi soir.

Trump est passé par le tunnel de combat avant le combat des poids welters entre Gilbert Burns et Stephen Thompson. La foule était debout alors qu’il était escorté jusqu’à son siège près de l’octogone, près de l’endroit où est assis le supporter et propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Robert Kraft.

Malgré la foule principalement pro-Trump, il y avait de légers huées parsemées partout. Cependant, ils ont été rapidement noyés alors que plusieurs chants « USA » ont éclaté.

Trump et le président de l’UFC, Dana White, entretiennent une amitié de longue date. En novembre 2019, Trump est devenu la première personne à avoir été élue pour assister à un événement de l’UFC lorsqu’il s’est assis au bord de la cage à l’UFC 244 dans son État d’origine de New York, où il a reçu plus de huées que d’acclamations. White, en retour, a pris la parole à la Convention nationale républicaine de 2020, plaidant pour la réélection présidentielle de Trump.

La présence de Trump est l’une des rares apparitions publiques qu’il a faites depuis qu’il a quitté la Maison Blanche en janvier. Il a récemment organisé un rassemblement en Floride alors que la Trump Organization a été inculpée par un grand jury à Manhattan pour des infractions fiscales la semaine dernière.

