Donald Trump : 10 choses que nous avons apprises d’une interview télévisée américaine sur ses projets s’il revient à la Maison Blanche | Actualités américaines

Donald Trump a été interrogé à la télévision américaine sur ses problèmes juridiques actuels et sur ce qu’il ferait s’il remportait la présidence pour la deuxième fois.

Il est actuellement favori pour remporter l’investiture républicaine et affronter les démocrates en novembre 2024.

Voici 10 points clés à retenir de la vaste interview de Meet The Press sur NBC.

1. L’Ukraine et comment mettre fin à la guerre

M. Trump n’a pas expliqué exactement comment il entendait mettre fin à la guerre entre l’Ukraine et la Russie, « parce que si je le faisais… je perdrais toutes mes monnaies d’échange ».

« Mais je dirais certaines choses à [Vladimir] Poutine. Je dirais certaines choses à [Volodymyr] Zelensky, avec qui je m’entends bien tous les deux », a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé s’il ferait pression en faveur d’un accord permettant au président russe de conserver le territoire ukrainien, Trump a répondu « non, non, non, non ».

« Je ferais un accord équitable pour tout le monde », a-t-il déclaré.

2. Appréciation pour le commentaire de Poutine

M. Trump a exprimé son appréciation pour une remarque faite récemment par Poutine.

Le dirigeant russe a déclaré : « Nous entendons sûrement dire que M. Trump affirme qu’il résoudra toutes les questions brûlantes en quelques jours, y compris la crise ukrainienne. Nous ne pouvons nous empêcher d’en être heureux. »

En réponse, M. Trump a déclaré : « Eh bien, j’aime qu’il dise cela.

« Parce que cela signifie que ce que je dis est juste. Je le ferais entrer dans une pièce. Je ferais entrer Zelenskyy dans une pièce. Ensuite, je les réunirais. Et je trouverais un accord. J’obtiendrais un accord a fonctionné. Cela aurait été beaucoup plus facile avant que cela ne commence.

M. Trump a longtemps refusé de trop critiquer M. Poutine et, en février 2022, il a qualifié l’invasion de l’Ukraine de « génie » et de « bon sens ».

3. Trump n’exclut pas d’envoyer des troupes à Taiwan en cas d’invasion chinoise

M. Trump a déclaré que l’option d’envoyer des forces américaines pour défendre Taiwan contre la Chine restait ouverte.

Mais il ne s’engagerait pas dans cette politique, contrairement au président démocrate. Joe Biden.

« Je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas », a déclaré M. Trump. « Parce que si je disais, je donne ça, tu sais, seuls les gens stupides vont donner ça. »

« Je ne retire rien de la table », a-t-il ajouté.

4. Trump est contre l’interdiction totale de l’avortement

L’ancien président républicain a déclaré que les membres de son propre parti « parlaient de manière très vague » de l’avortement, et il a critiqué ceux qui prônent l’interdiction de l’avortement sans exception dans les cas de viol et d’inceste et pour protéger la santé de la mère.

« J’en regarde certains sans exception », a-t-il déclaré.

« J’ai dit : ‘En dehors de certaines régions du pays, vous ne pouvez pas, vous n’allez pas gagner sur cette question. Mais vous gagnerez sur cette question lorsque vous aurez trouvé le bon nombre de semaines. »

Il n’a pas précisé quel type de législation il signerait pour interdire l’avortement après un certain nombre de semaines – ni s’il préférait que le problème soit résolu au niveau fédéral plutôt que sur une base état par état – mais il a essayé de se présenter comme un négociateur capable d’unir « les deux côtés ».

5. Trump pourrait faire pression sur la Fed pour qu’elle baisse les taux d’intérêt

Il s’est plaint que les taux d’intérêt américains étaient trop élevés et a indiqué que s’il obtenait un autre mandat, il pourrait faire pression sur le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, pour qu’il assouplisse sa politique monétaire.

Il a déclaré : « Les taux d’intérêt sont très élevés. Ils sont trop élevés. Les gens ne peuvent pas acheter de maisons. Ils ne peuvent rien faire. Je veux dire, ils ne peuvent pas emprunter d’argent. »

Lorsqu’on lui a demandé spécifiquement s’il essaierait de forcer M. Powell à baisser les taux, M. Trump a répondu : « Cela dépend où se situe l’inflation. Mais je ferais baisser l’inflation. »

6. Trump aime la démocratie

M. Trump a affirmé qu’il continue de croire que la démocratie est la forme de gouvernement la plus efficace – mais a ajouté une mise en garde importante.

« Oui. Oui. Mais il faut que ce soit une démocratie juste », a-t-il déclaré. « Cette démocratie, je ne considère pas que nous soyons vraiment démocratiques à l’heure actuelle. »

Il a suggéré que la démocratie américaine était injuste en raison des accusations dont il fait l’objet pour avoir prétendument mal géré des documents classifiés, tenté de dissimuler des paiements d’argent à des femmes avant une élection et tenté d’annuler les élections de 2020.

Il a ajouté : « Nous avons besoin de médias libres et équitables. Et franchement, s’ils ne l’ont pas, il est très, très difficile de redresser notre pays. »

7. Je n’ai pas peur d’aller en prison

Bien qu’il ait fait face à quatre procès, M. Trump a déclaré qu’il n’était pas absorbé par des visions de prison.

« Je n’y pense même pas », a-t-il déclaré. « Je suis construit un peu différemment, je suppose, parce que des gens sont venus me voir et m’ont dit : ‘Comment faites-vous, monsieur ? Comment faites-vous ?’ Je n’y pense même pas. »

Il a déclaré plus tard : « Je pense vraiment qu’à la fin, nous allons gagner. »

8. N’exclut pas de se pardonner

Trump a refusé d’exclure la possibilité de se pardonner s’il redevient président. Mais il a qualifié le scénario de « très improbable »..

« Qu’est-ce que j’ai fait de mal ? Je n’ai rien fait de mal », a déclaré Trump. « Vous voulez dire que parce que je conteste une élection, ils veulent me mettre en prison ? »

9. Et si on graciait les émeutiers du 6 janvier ?

M. Trump a déclaré qu’il considérait comme injustes les peines de prison prononcées contre certains émeutiers du 6 janvier à la suite de l’attaque contre le Congrès américain début 2021.

« Nous devons traiter les gens équitablement », a-t-il déclaré.

« Ces gens sont allés le 6 janvier. Certains d’entre eux ne sont même jamais entrés dans le bâtiment, et ils ont été condamnés à des peines de plusieurs années de prison. »

On a demandé à M. Trump s’il accorderait sa grâce aux émeutiers emprisonnés.

« Eh bien, je vais les examiner, et je le ferai certainement si je pense que c’est approprié », a-t-il déclaré.

10. Trump dit qu’il ne briguera pas un troisième mandat s’il gagne en 2024

On a demandé à M. Trump s’il existait un scénario dans lequel il briguerait un troisième mandat s’il remportait la présidence l’année prochaine.

« Non », a-t-il répondu, avant de critiquer son rival républicain Ron DeSantis, qui a vanté sa capacité à remplir deux mandats complets plutôt qu’un.

Le 22e amendement de la Constitution limite les présidents à deux mandats de quatre ans. Cela a été adopté après que l’ancien président Franklin Roosevelt a été élu pour quatre mandats.

