Donald Rumsfeld est décédé le dernier – L’ancien secrétaire à la Défense décède à 88 ans chez lui au Nouveau-Mexique avec sa famille

L’ANCIEN secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld est décédé à l’âge de 88 ans.

Rumsfeld était chez lui au Nouveau-Mexique.

Sa famille a publié un communiqué qui disait : « C’est avec une profonde tristesse que nous partageons la nouvelle du décès de Donald Rumsfeld, homme d’État américain et mari, père, grand-père et arrière-grand-père dévoué.

« L’histoire se souvient peut-être de ses réalisations extraordinaires au cours de six décennies de service public, mais pour ceux qui l’ont le mieux connu et dont la vie a été changée à jamais en conséquence, nous nous souviendrons de son amour indéfectible pour sa femme Joyce, sa famille et ses amis, et l’intégrité qu’il a apportée à une vie consacrée au pays. »

