Donald Grant a demandé TROIS PINTES de glace à la fraise et a scandé quelques instants avant l’exécution

UN détenu de l’OKLAHOMA qui a été exécuté a demandé trois pintes de glace à la fraise avant sa mort.

Donald Grant est décédé le 27 janvier, devenant la première personne à être condamnée à la peine de mort en 2022.

Donald Grant est décédé le 27 janvier Crédit : AP

Le détenu de l’Oklahoma a été exécuté par injection létale Crédit : KOCO 5

Il a demandé trois pintes de glace à la fraise Crédit : Alamy

Grant a reçu une injection létale après avoir demandé un très gros repas.

Au menu : poulet au sésame, six nems, riz sauté aux crevettes et un gros beignet aux pommes.

Cependant, si le dessert n’était pas disponible, Grant demandait trois pintes de glace à la fraise.

Le premier repas de Grant était d’environ 2 067 calories. Cependant, s’il avait dû se contenter de l’option alternative, il aurait été d’environ 4 087.

Selon les rapports, les derniers mots de Grant incluaient « yo mon Dieu, j’ai compris, j’ai compris, ce n’est rien » avant de dire « j’ai des choses à gérer, sans aucun doute, sans aucun doute ».

Les rapports ont également affirmé qu’il avait dit « Brooklyn pour la vie » entre autres chants.

Grant aurait grandi à Brooklyn, New York, et aurait été élevé dans et hors de divers foyers d’accueil.

Lisez notre blog en direct de Donald Grant pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour…

Après l’exécution, le procureur général de l’Oklahoma, John O’Connor, a déclaré : « L’exécution de Donald Grant par l’État s’est déroulée sans aucune complication à 10 h 16 ce matin.

« Justice est maintenant rendue pour Brenda McElyea, Felecia Suzette Smith et les habitants de l’Oklahoma. »

Le 18 juillet 2001, Grant a été accusé d’avoir volé un La Quinta Inn à Del City, Oklahoma.

Deux femmes ont été assassinées au moment du vol : Brenda McElyea, 29 ans, et Felicia Suzette Smith, 43 ans.

Grant avait 25 ans au moment du vol, selon le NY Post.

Les femmes auraient subi à la fois des coups de feu et des coups de couteau.

Grant a été arrêté après avoir été retrouvé à New York par des membres d’un groupe de travail des US Marshals.

« Alors je suis assis dans la maison en train de nettoyer mon arme avec la mort en tête pour quiconque est là », a-t-il écrit dans une lettre de confession à l’époque, selon The Oklahoman.

Les avocats de Grant avaient fait valoir que le mélange actuel de trois drogues de l’Oklahoma pour les injections létales était inconstitutionnel, selon Newsweek.

Lundi, un panel de trois juges de la 10e Cour d’appel du circuit des États-Unis a rejeté la requête visant à reporter la date d’exécution de Grant.

Le panel de juges a statué que les avocats n’étaient pas en mesure de prouver que le juge de district américain Stephen Friot avait abusé de son pouvoir discrétionnaire en rejetant la requête concernant les drogues injectables létales.

Le juge Friot avait précédemment rejeté la plainte concernant les drogues et déclaré que le midazolam, un sédatif utilisé dans les injections létales dans l’Oklahoma, était fiable.

Les avocats de l’époque ont fait valoir que le midazolam présentait un risque substantiel de douleur intense.