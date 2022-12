Donald Glover travaille sur un film Obscure Spider-Man Villain, selon un rapport

Donald Glover est déjà dans le Univers cinématographique de Spider-Manayant paru dans Spider-Man de 2017 : Retrouvaillesmais l’acteur/musicien pourrait apparaître dans un autre film lié au web-slinger.

Un film basé sur le méchant moins connu de Spider-Man, Hypno-Hustler, serait en développement avec Glover prêt à produire et à jouer, selon Le journaliste hollywoodien Vendredi. Peu de détails sur ce film sont disponibles, bien que Myles Murphy, le fils d’Eddie Murphy, soit attaché à l’écriture du film.

Sony Pictures, propriétaire de la franchise de films Spider-Man, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’Hypo-Hustler est un méchant de Spider-Man qui est apparu pour la première fois dans les bandes dessinées en 1978. Antoine Desloin était le chanteur principal d’un groupe appelé les Mercy Killers, et il utilise son équipement musical pour hypnotiser les gens pendant qu’il les vole. Le personnage n’est pas l’un des méchants les plus connus de Spider-Man, mais il est apparu ou a été référencé périodiquement dans des bandes dessinées, des émissions de télévision et des jeux vidéo.

Glover est apparu plus tôt dans l’univers cinématographique de Spider-Man dans le petit rôle d’Aaron Davis, un voleur qui a aidé Spider-Man à trouver le vautour. Aaron Davis est le nom du méchant de Spider-Man, le Prowler, et il a été émis l’hypothèse que le rôle de Glover dans le film pourrait l’amener à revenir en tant que méchant et à présenter Miles Morales, qui est le neveu de Davis.