Donald Glover reporte sa dernière tournée avec Childish Gambino

Donald Glover a reporté les concerts restants de sa dernière tournée en tant que Childish Gambino, invoquant des problèmes de santé pour expliquer ce changement de plan.

« Malheureusement, je dois reporter le reste de la tournée nord-américaine pour me concentrer sur ma santé physique pendant quelques semaines », a déclaré Glover. a écrit Lundi, dans un communiqué publié sur X.

L’interprète de « Redbone » et « This Is America » a conseillé aux spectateurs de conserver leurs billets, soulignant que tous les billets de la tournée New World Tour seront honorés pour les prochaines dates en Amérique du Nord lorsque les concerts seront reprogrammés. L’homme de 40 ans n’a pas donné plus de détails sur ce qui lui faisait mal, ajoutant : « Merci pour l’intimité. Merci pour le soutien. Merci pour l’amour. »

Les représentants de Glover n’ont pas immédiatement répondu mardi aux demandes de commentaires du Times.

Le report de la tournée intervient après que l’ancien élève de « Community » et la star d’« Atlanta » ont également reporter son concert du dimanche à Houston « en raison d’une maladie ». Il avait déjà reporté un concert en août en raison de « Problèmes de production. »

Salut tout le monde. Malheureusement, je dois reporter le reste de la tournée nord-américaine pour me concentrer sur ma santé physique pendant quelques semaines. Gardez vos billets. TOUS les billets seront honorés pour les prochaines dates en Amérique du Nord lorsqu’elles seront reprogrammées. Merci pour la confidentialité.… —donald (@donaldglover) 9 septembre 2024

Glover a débuté sa tournée le 11 août dans l’Oklahoma et devait jouer des concerts à la Crypto.com Arena de Los Angeles les 18 et 19 septembre. L’étape nord-américaine devait se terminer à Chicago le 3 octobre et se diriger vers l’Europe en novembre, puis vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande avant de se terminer en février 2025. On ne sait pas si ses dates à l’étranger seront affectées ; mardi matin, elles restaient inscrites sur la liste de Childish Gambino site web.

La star, lauréate d’un Grammy et d’un Emmy, a sorti son dernier album Childish Gambino, « Bando Stone & the New World », en juillet. Dans une interview accordée en juin au Le New York TimesGlover a déclaré qu’il abandonnait son personnage musical parce qu’il n’était « pas épanouissant ».

« J’avais simplement l’impression que je n’avais plus besoin de construire de cette façon », a-t-il déclaré à propos de l’abandon de son alter ego musical.

En mai, le créateur de « Swarm » et star de la série télévisée « Mr. & Mrs. Smith » a sorti une nouvelle version de son album de 2020 « 3.15.20 » sous son nom d’origine, « Atavista », qu’il a qualifié de « version finale » de son quatrième album studio. C’est également à cette époque qu’il a annoncé son projet de New World Tour, sa première tournée depuis 2019.

La tournée a également soutenu l’album de la bande originale de « Bando Stone », un film qu’il a réalisé et dans lequel il a joué mais qui n’a pas encore été publié. il ne sait pas quand le film sortira, seulement qu’il prévoit de le sortir « quand cela semblera opportun ».