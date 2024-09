Donald Glover reporte les spectacles de Childish Gambino, invoquant des problèmes de santé

Donald Glover a reporté lundi le reste de sa tournée nord-américaine Childish Gambino, invoquant des problèmes de santé physique et promettant que tous les billets seront finalement honorés.

Glover, qui se produit sous le nom de Childish Gambino, a écrit sur les réseaux sociaux qu’il devait annuler toutes les dates restantes de sa tournée New World « pour se concentrer sur ma santé physique pendant quelques semaines ». Il reste environ un mois avant la tournée nord-américaine, la prochaine date étant prévue à Austin, au Texas, mardi, et les concerts se poursuivront jusqu’au 3 octobre.

Glover a écrit dans son annonce que « tous les billets seront honorés » une fois les dates reprogrammées. Il a conclu son message en remerciant les fans pour leur intimité, leur soutien et leur amour.

Dimanche, Glover a annulé son spectacle à Houston « pour cause de maladie » et a également indiqué que les billets seraient honorés pour une nouvelle date de spectacle qui sera annoncée.

On ne sait pas encore si la partie outre-mer de la tournée de Glover, prévue pour débuter en novembre, sera également affectée.

La tournée New World est le dernier projet de Glover pour Childish Gambino, a-t-il déclaré plus tôt cette année. Elle comprend son dernier album, Bando Stone et le Nouveau Monde.

« C’était vraiment comme : « Oh, c’est fait » », a-t-il déclaré. Le Le New York Times« Ce n’est pas satisfaisant. Et j’avais l’impression que je n’avais plus besoin de construire de cette façon. »

Il a écrit ce disque en conjonction avec un nouveau film à venir sur un musicien qui enregistre ses œuvres sur une île isolée.

« Je pensais que c’était un voyage vraiment formidable pour quelqu’un qui fait de la musique sans savoir à quoi cela sert », a-t-il déclaré. « J’ai l’impression que tout le monde passe par là, pas seulement les artistes. Ce sentiment de se demander à quoi ça sert ? »