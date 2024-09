Donald Glover reporte le reste de la tournée de Childish Gambino

Plus tôt cette année, Donald Glover a sorti son dernier album sous le nom de Childish Gambino, a annoncé une tournée et a déclaré qu’il n’utiliserait plus ce nom de scène. Il a maintenant également reporté la tournée.

« Salut tout le monde. Malheureusement, je dois reporter le reste de la tournée nord-américaine pour me concentrer sur ma santé physique pendant quelques semaines. Gardez vos billets », a écrit Glover sur les réseaux sociaux. « TOUS les billets seront honorés pour les prochaines dates en Amérique du Nord lorsqu’elles seront reprogrammées. Merci pour la confidentialité. Merci pour le soutien. Merci pour l’amour. »

Bando Stone et le Nouveau Monde Le cinquième album du lauréat d’un Grammy est sorti le 19 juillet. Sa tournée mondiale a débuté le 11 août. La tournée devait emmener l’acteur et rappeur à travers les États-Unis, le Canada et l’Europe. Il devait conclure la tournée le 11 février à la RAC Arena de Perth, en Australie.

Glover a travaillé simultanément dans la musique et le théâtre et avant de sortir son album de 2008 Garçon malade en tant que Childish Gambino, il était surnommé « mc DJ ». Communauté L’ancien élève a déclaré que sa décision de mettre fin au surnom de Childish Gambino était due à ses nombreux projets de cinéma et de télévision, à sa famille et à sa société de production, Gilga.