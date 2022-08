Donald Glover répond à “Atlanta” est “uniquement pour les Blancs”

Donald et Stephen Glover ont entendu la calomnie en ligne et ont finalement répondu à la prise à chaud selon laquelle “Atlanta” est “Uniquement pour les Blancs”.

La saison 3 d’Atlanta nous a finalement été livrée cette année et a apporté du contenu très divertissant et des épisodes uniques exagérés. De l’ouverture du lac Lanier à un regard sur les réparations Donald Glover’s Atlanta a rompu avec le statu quo et même ses propres limites et pour la plupart, la majorité des gens l’ont adoré. Bien sûr, avec les médias sociaux, tout le monde n’aimera pas le spectacle, mais certaines critiques ont fait grossir les jambes. Certaines personnes ont commencé à se plaindre que Atlanta était un spectacle fait pour les blancs. Ce qui est une prise folle pour un, mais le bruit a atteint le scénariste de la série Stephen Glover et le réalisateur Donald Glover.

Donald et Stephen Glover répondent à Hot Take “Atlanta” est “uniquement pour les Blancs”.

Lors d’une récente conversation avec DeadspinDonald Glover a répondu à l’idée que l’émission était destinée aux opinions des critiques des médias blancs et noirs sur l’émission.

“Pour être vrai, si vous êtes en ligne, tout le monde aura un agenda à un certain niveau”, a déclaré Donald, selon Deadline. «Ce serait idiot de dire que parfois ce que les gens disent ne vous affecte pas parce que – surtout en tant que Noir – j’ai l’impression que beaucoup de critiques noires ne me dérangent que parce que cela ressemble à [it’s from] Des Noirs qui ne savent pas vraiment ce qu’on a traversé. Donc, être comme, ‘Oh, ces Noirs détestent les Noirs ou ces Noirs détestent les femmes Noires.’ – Je me dis, c’est tellement, mon c’est une si petite vision de qui nous sommes. J’ai l’impression que c’est peut-être même à cause de ce que nous avons traversé que tu nous regardes comme tu nous regardes. “Dire que ce n’est que pour les Blancs, c’est comme si nous nous réduisions, ce qui est un peu farfelu pour moi”, a expliqué Donald. “J’ai vu sur Tiktok où les gens disent qu’Atlanta est transphobe. Mec, je suis voisin avec un homme trans et il m’a dit qu’Atlanta était sa série préférée. J’adore la façon dont vous avez parlé du truc trans, parce que beaucoup de ces conneries ne sont prises que pour Internet, vous savez ? »

Stephen, le frère cadet de Donald et écrivain de la série, a admis que la haine le frappait dans le mauvais sens. Il a même voulu rappeler aux médias que la majorité de la culture aime le spectacle, par exemple, nous les gens sains chez Bossip.

“Pour moi, une chose que je n’aime pas, c’est quand les gens disent que la série n’est pas pour les Noirs parce que je pense que c’est vraiment pour les Noirs”, a expliqué Stephen. «Ce genre de chose me frotte dans le mauvais sens. Mais je dirai aussi qu’être à Atlanta et se promener, ou même comme à LA, je rencontre tout le temps des Noirs qui me disent que c’est leur émission préférée et à quel point ils apprécient tout ce que nous faisons. Ils disent aussi que nous leur donnons envie de faire des trucs plus cool et plus bizarres.

Indépendamment de ce qui est dit, une chose est sûre, le spectacle a plus d’amour que de haine et le fait que le spectacle touche à sa fin est une tragédie. Vous pouvez regarder la bande-annonce de la saison 4 ci-dessous.