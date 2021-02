Donald Glover et Phoebe Waller-Bridge, lauréats des Emmy Awards, unissent leurs talents considérables pour refaire « M. et Mme Smith » en une série Amazon.

Glover (« Atlanta ») et Waller-Bridge (« Fleabag ») joueront les personnages principaux et serviront de producteurs exécutifs, a annoncé vendredi Amazon Studios. Le film de 2005 a associé de manière mémorable Brad Pitt et Angelina Jolie, qui ont révélé leur relation amoureuse des mois après la première du film.

Glover et Waller-Bridge ont déjà fait équipe dans « Solo: A Star Wars Story » en 2018, avec Glover dans le rôle de Lando Calrissian et Waller-Bridge dans le droïde L3-37.

«Parlez de l’équipe de rêve! Donald et Phoebe sont deux des créateurs et interprètes les plus talentueux au monde. C’est vraiment un rêve pour nous, comme ce sera le cas pour notre public mondial, que ces deux forces de la nature collaborent en tant qu’équipe créative puissante », a déclaré Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios, dans un communiqué.

La série, produite par Amazon Studios et New Regency, sera disponible pour les abonnés Amazon dans plus de 240 pays et territoires. New Regency a produit le film original.

L’annonce de vendredi n’incluait pas de date de première ni le nombre d’épisodes qui seront produits.

Le film d’action de 2005, qui a rapporté 487 millions de dollars dans le monde, présentait Pitt et Jolie comme un couple marié ennuyé surpris d’apprendre qu’ils sont tous des assassins travaillant pour des organisations concurrentes et assignés à s’entre-tuer. (Après avoir révélé leur relation après la sortie du film, Pitt et Jolie étaient ensemble jusqu’à leur séparation en 2016. Ils ont ensuite divorcé.)

Waller-Bridge et Glover sont tous deux talentueux à plusieurs traits d’union, chacun étant créateur, producteur exécutif et vedette de leurs séries respectives, Fleabag « et » Atlanta « .

Waller-Bridge, un producteur exécutif de « Killing Eve », a remporté trois Emmys pour « Fleabag » et Glover, qui a joué dans « Community » et est également un interprète musical acclamé, a remporté deux Emmys pour « Atlanta ».

Francesca Sloane, qui a travaillé sur « Atlanta » et « Fargo », est co-créatrice et productrice exécutive de la série à venir.