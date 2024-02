Donald Glover confirme que le scénario du film “Community” est “terminé” (exclusif)

Donald Glover offre une majeure Communauté mise à jour du film plus d’un an après la première annonce du projet.

S’adressant à Rachel Smith d’ET lors de la première à New York de M. et Mme Smith Mercredi, l’acteur et musicien de 40 ans a partagé que non seulement le projet était encore en préparation, mais qu’il y avait déjà un scénario. Vérifiez que non seulement il y a un script, mais que le script est terminé !

“On m’a dit que le script – littéralement, j’envoyais un texto aujourd’hui – on m’a dit que le script était terminé”, a déclaré Glover à ET.

Mais non, le script n’est pas encore arrivé dans la boîte de réception de Glover – du moins pas encore. “Je ne l’ai pas encore lu”, dit-il. Mais cela ne fait aucun doute, Glover est à fond dans le projet.

“C’est vraiment juste une question d’horaire [but] Je suis partant”, déclare Glover, qui a incarné Troy Barnes dans la série. “Je suis tout à fait partant.”

C’était en septembre 2022 lorsque Peacock annoncé que le film était en préparation, près d’une décennie après le début d’une campagne de fans pour mettre fin à la comédie avec un film. Le film réunira les acteurs Joël McHaleGillian Jacobs, Danny Pudi, Alison BrieJim Rash et Ken Jeong avec le créateur de la série originale Dan Harmon. McHale et Andrew Guest seront également producteurs exécutifs. De plus, Peacock acquiert la totalité Communauté bibliothèque de séries pour leur service de streaming.

“Six saisons et un film” a commencé comme une réplique effrontée de Communauté” et a rapidement déclenché un mouvement de fans passionnés pour cette comédie NBC emblématique, hilarante et cool (cool, cool), ” a déclaré Susan Rovner, présidente du contenu de divertissement, NBCUniversal Television and Streaming, dans un communiqué. ” Nous sommes incroyablement reconnaissants que 15 ans plus tard, nous puissions offrir aux fans ce film promis et avons hâte de travailler avec Dan Harmon, Andrew Guest, Joel McHale, Sony et nos partenaires d’UTV pour continuer cette comédie épique pour le public de Peacock.

À propos, c’est Glover qui a initialement lancé l’idée d’un Communauté film pendant le casting lecture de la table de réunion virtuelle en mai 2020 — son premier Communauté apparition depuis son départ de la série dans la saison 5.

En attendant, les fans peuvent voir la star de Glover dans le rôle de John Smith et sa co-star Maya Erskine dans le rôle de Jane Smith dans la réinvention par Prime Video de la comédie d’action du même nom de 2005 avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Mais au lieu d’un couple marié qui réalise finalement qu’ils travaillent sous couverture pour des agences opposées, la série de Prime Video se concentre sur deux nouveaux agents qui doivent faire semblant d’être mariés et heureux.

Prime Video diffusera des épisodes de M. et Mme Smith à partir du 1er février.

