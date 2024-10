Donald Glover annule les dates restantes de la tournée de Childish Gambino pour des raisons de santé

Le multi-trait d’union Donald Glover a annoncé vendredi sur les réseaux sociaux qu’il annulerait le reste de sa tournée Childish Gambino en raison d’un problème de santé.

Dans un poster sur Xle musicien-écrivain-acteur-réalisateur-producteur a déclaré qu’après son spectacle à la Nouvelle-Orléans, il avait été hospitalisé en raison d’une maladie.

« Après avoir été évalué, il est devenu clair que je ne jouerais pas ce soir-là, et après d’autres tests, je ne pourrais pas faire le reste de la tournée américaine dans le temps demandé », a-t-il écrit. « Pour l’instant, j’ai une opération chirurgicale prévue et j’ai besoin de temps pour guérir. «

La nouvelle arrive un mois après le partage de Glover dans un post sur X qu’il devait reporter la tournée pour se « concentrer » sur sa santé physique.

Glover n’a pas divulgué d’informations supplémentaires sur ses problèmes de santé spécifiques dans sa déclaration de vendredi. Un porte-parole de Glover n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’interprète de « This Is America », lauréat d’un Grammy Award, a qualifié de « difficile » la décision d’annuler les dates de sa tournée en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Mais il a écrit : « Mon chemin vers le rétablissement est quelque chose que je dois affronter sérieusement. »

Tous les billets seront remboursés, a-t-il précisé.

Les fans ont été surpris et excités de revoir Childish Gambino sur scène après que Glover a annoncé une nouvelle tournée en mai.

Glover, qui a aidé à créer et a joué dans un film « Mr. & Mrs. Smith »reboot de la série pour Amazon Primeavait auparavant a déclaré que sa tournée de 2018 serait « la dernière tournée de Childish Gambino ».

En mai, Glover a sorti l’album « Atavista », une version retravaillée de son projet de 2020 « 3.15.20 ». Il a ensuite annoncé la tournée, qui débuterait en août et intitulée « La tournée du Nouveau Monde.» « Bando Stone & the New World », son dernier album de Childish Gambino, est sorti en juillet.

Glover a plusieurs autres projets à venir en préparation, notamment « Community: The Movie » de Peacock et « Mufasa : Le Roi Lion.»

Dans son message de vendredi, l’artiste a demandé « de l’amour, de l’intimité et du soutien » alors qu’il se concentre sur sa santé.