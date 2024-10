Donald Glover annule les dates de la tournée de Childish Gambino pour des raisons de santé FR24 News France

La Presse Associée – 6 octobre 2024 / 18h02 | Histoire : 510488

Photo : La Presse Canadienne DOSSIER – Donald Glover, qui porte le nom de scène Childish Gambino, se produit au Governors Ball Music Festival à New York le 3 juin 2017. (Photo de Charles Sykes/Invision/AP, File)

Donald Glover a annulé les dates restantes de Tournée nord-américaine et européenne de Childish Gambino.

Le musicien, acteur et créateur d’Atlanta a annoncé vendredi avoir récemment découvert une maladie nécessitant une intervention chirurgicale. Après son spectacle à la Nouvelle-Orléans le 7 septembre, il a demandé des tests dans un hôpital et a annulé un spectacle à Houston la nuit suivante. Dans une note sur X, il n’a pas précisé son état.

« Mon chemin vers le rétablissement est quelque chose que je dois affronter sérieusement », a écrit Glover, ajoutant qu’il avait besoin de « du temps pour guérir ».

« The New World Tour » est la première tournée de Childish Gambino depuis 2019. La tournée a débuté le 11 août à Oklahoma City et devait toucher de nombreuses grandes villes nord-américaines avant de se déplacer en Europe, au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et en Australie début 2025.

L’annulation concerne plus de 30 dates programmées en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe. Les billets, a-t-il dit, seront remboursés.

« Je ne veux rien d’autre que présenter ce spectacle aux fans et jouer », a écrit Glover. « D’ici là, merci pour votre amour, votre vie privée et votre soutien. »