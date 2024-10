Donald Glover annule les dates de la tournée de Childish Gambino en raison d’une « maladie » | Donald Glover

Donald Glover a annulé les dates restantes de sa tournée Childish Gambino après avoir programmé une intervention chirurgicale pour une « maladie ».

L’acteur, rappeur et chanteur américain devait se rendre au Royaume-Uni en novembre et début décembre pour se produire à Manchester, Glasgow, Londres et Birmingham, ainsi qu’à Dublin en Irlande. Glover avait déjà reporté le reste de sa tournée nord-américaine pour se concentrer sur sa « santé physique ».

Écrivant sur X, il a écrit : « Après mon show à la Nouvelle-Orléans, je suis allé à l’hôpital de Houston pour m’assurer d’une maladie qui était devenue apparente. Après avoir été évalué, il est devenu clair que je ne jouerais pas ce soir-là, et après d’autres tests, je ne pourrais pas effectuer le reste de la tournée américaine dans le temps demandé. Pour l’instant, j’ai une opération chirurgicale programmée et j’ai besoin de temps pour guérir.

Le musicien, 41 ans, n’a pas donné de détails sur la nature de la maladie. Cependant, il a déclaré que son rétablissement était « quelque chose auquel je dois faire face sérieusement ».

« Cela dit, nous avons pris la décision difficile d’annuler le reste de la tournée nord-américaine ainsi que les dates au Royaume-Uni et en Europe », a-t-il poursuivi. « Je ne veux rien d’autre que d’apporter ce spectacle aux fans et de jouer. D’ici là, merci pour votre amour, votre confidentialité et votre soutien.

Glover, qui a remporté cinq Grammy Awards, a retiré son nom de scène Childish Gambino en juillet après la sortie de son dernier album, Bando Stone & the New World. La tournée devait être le dernier adieu de Glover à Childish Gambino.