Donald Glover annule le reste de la tournée de Childish Gambino

Donald Glover a mis fin au reste de ses engagements en tournée avec Childish Gambino pour se concentrer sur sa santé, y compris une opération chirurgicale à venir.

Le chanteur de « This Is America » et « Mr. et Mme Smith »star tweeté Vendredi, à propos des récents problèmes de santé qui l’ont conduit à annuler des spectacles en Europe et en Australie. Le lauréat historique des Emmy Awards a déclaré qu’il avait été hospitalisé à Houston le mois dernier « pour s’assurer d’une maladie devenue apparente ».

Il poursuit : « Après avoir été évalué, il est devenu clair que je ne jouerais pas ce soir-là, et après d’autres tests, je ne pourrais pas faire le reste de la tournée américaine dans le temps demandé. »

En septembre, Glover a reporté sa tournée New World – comprenant plusieurs spectacles à la Crypto.com Arena – « pour se concentrer sur ma santé physique pendant quelques semaines ». L’acteur de « Community » devait initialement clôturer la partie nord-américaine de sa tournée plus tôt cette semaine avant de se rendre à l’étranger. Maintenant, dit-il, « mon chemin vers le rétablissement est quelque chose que je dois affronter sérieusement. »

Glover, 41 ans, n’a pas divulgué de détails supplémentaires sur ses problèmes de santé dans sa déclaration de vendredi. Un représentant du multihyphenate n’a pas immédiatement répondu à la demande d’informations du Times.

C’était une « décision difficile » d’annuler le reste de la tournée, a déclaré Glover, ajoutant que les fans peuvent obtenir leur remboursement au point d’achat. Bien qu’on ne sache pas exactement quand Glover ramassera les morceaux, il a écrit : « Je ne veux rien d’autre que présenter ce spectacle aux fans et jouer. »

« D’ici là, merci pour votre amour, votre vie privée et votre soutien », a-t-il déclaré.

La tournée New World – sa première depuis 2019 – était sur le point d’être le dernier hourra de Glover en tant que musical personnel Childish Gambino, au cours duquel il a fait irruption sur la scène musicale. Dans le rôle de Childish Gambino, Glover a remporté 12 nominations aux Grammy Awards et cinq prix, dont quatre pour son titre « This Is America ».

Glover a sorti son dernier album de Childish Gambino, « Bando Stone & the New World », en juillet. Un mois auparavant, Glover avait révélé qu’il était prêt à passer à autre chose et à abandonner ce chapitre de sa carrière. « Ce n’est pas satisfaisant. Et j’avais juste l’impression que je n’avais plus besoin de construire de cette façon », a-t-il déclaré au New York Times.

Il a expliqué que la décision de mettre son alter ego à la retraite avait été en partie influencée par le fait de devenir papa. Il partage un garçon avec sa femme Michelle White.

« Quand je mets mon fils sur mes épaules, je ressens une profonde joie. C’est réel », a-t-il déclaré. «Personne sur son lit de mort ne regardera en arrière et dira: ‘Dieu merci, j’ai évité de grincer des dents.’»