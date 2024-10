Donald Glover annule la tournée restante de Childish Gambino pour des raisons de santé

Donald Glover a pris la décision d’annuler le reste de sa tournée Childish Gambino en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, après les avoir reportées le mois dernier.

L’artiste s’est adressé à X (anciennement Twitter) pour annoncer qu’en raison de problèmes de santé, il est annuler le reste de ses dates de tournée guérir.

« Après mon spectacle à la Nouvelle-Orléans, je suis allé à l’hôpital de Houston pour m’assurer d’une maladie devenue apparente », a-t-il écrit. « Après avoir été évalué, il est devenu clair que je ne jouerais pas ce soir-là, et après d’autres tests, je ne pourrais pas faire le reste de la tournée américaine dans le temps demandé. »

Il a poursuivi : « Pour l’instant, j’ai une intervention chirurgicale programmée et j’ai besoin de temps pour guérir. Mon chemin vers le rétablissement est quelque chose que je dois affronter sérieusement. Cela dit, nous avons pris la décision difficile d’annuler le reste de la tournée nord-américaine ainsi que les dates au Royaume-Uni et en Europe.

Tous les billets seront remboursés au point d’achat. Bien que Glover ait indiqué que les concerts ne continueraient pas pour l’instant, il semble déterminé à terminer la tournée à un moment donné.

« Je ne veux rien d’autre que d’apporter ce spectacle aux fans et de jouer », a-t-il conclu. « D’ici là, merci pour votre amour, votre vie privée et votre soutien. »

Le mois dernier, Glover avait reporté le reste de sa tournée pour se concentrer sur sa santé physique après son concert à Houston. La tournée New World devait se dérouler jusqu’au 3 octobre aux États-Unis, avant le coup d’envoi de la partie outre-mer en novembre.

La tournée était censée servir d’adieu à Glover à Childish Gambino, car il a déclaré plus tôt cette année qu’il était prêt à quitter son alter ego.

«C’était vraiment comme: ‘Oh, c’est fait’», a-t-il déclaré en juillet. « Ce n’est pas satisfaisant. Et j’avais juste l’impression que je n’avais plus besoin de construire de cette façon.

À l’époque, il expliquait que devenir parent avait en partie influencé sa décision de retirer le surnom.

« Je n’ai plus 25 ans, je me tiens devant un rocher et je me dis : ‘Ça doit bouger' », a déclaré Glover. « Vous donnez ce que vous pouvez, mais il y a de la beauté partout, à chaque instant. Vous n’êtes pas obligé de le construire. Vous n’avez pas besoin de le chercher.

Il a ajouté : « Quand je mets mon fils sur mes épaules, je ressens une profonde joie. C’est réel. Personne sur son lit de mort ne regardera en arrière et dira : « Dieu merci, j’ai évité de grincer des dents. »