Donald appelle Bitcoin une arnaque après que les téléspectateurs pensent qu’il portait un pantalon à l’envers ou une couche pendant le discours

TRUMP RETENU SUR DE LOURDES DÉPENSES CONTRE BIDEN TT DANS LES ÉLECTIONS

C’était lors d’une réunion qui s’est tenue quelques semaines seulement après que le coronavirus a commencé à déferler sur l’Amérique, a déclaré Trump aux conseillers de sa théorie – avec un rapide pour l’arrêter, affirme Bender.

Il écrit dans son livre que Trump a dit à son entourage que la direction démocrate « se rendrait compte que (Biden est) vieux » et « le priverait de la victoire principale » et « la donnerait à quelqu’un d’autre ».

« Ils vont le donner à Hillary, ou ils vont le donner à Michelle Obama », aurait déclaré Trump.

Trump l’avait apparemment « cité comme une raison de suspendre les dépenses lourdes contre Biden plus tôt dans le mois ».

Bender affirme également que le sondeur de la campagne Trump, Tony Fabrizio « a consacré presque une page entière d’un mémo urgent de trois pages à dénouer le complot selon lequel les démocrates voleraient la nomination de Biden ».

Fabrizio aurait écrit dans la note: « Je sais qu’il y a une certaine inquiétude (avec laquelle je ne suis pas d’accord) que si nous poursuivons Biden trop tôt, nous pouvons l’effondrer, et les démocrates le remplaceront lors de leur convention.

« Je sais que POTUS a tendance à partager cette opinion. Mais qu’ils puissent ou non le voler à Biden devient rapidement un point discutable. Et peut-être que POTUS a besoin de voir et de comprendre la chronologie qui suit. »

Bender écrit dans son livre que le sondeur « visait à démystifier » la théorie en « décrivant les primaires démocrates restantes, dans lesquelles Biden n’avait aucun challenger important, et les calculs des délégués pour obtenir la nomination ».