Donal Bisht ravi après le succès de l’émission Web Tu Zakhm Hai ; révèle que Bigg Boss 15 n’a rien fait pour sa carrière sauf CECI [Exclusive]

Donal Bisht est ravi. L’actrice est très appréciée pour sa performance dans l’émission Web Tu Zakhm Hai. Il met également en vedette le beau gosse Imlie Gashmeer Mahajani. L’émission a dépassé les 300 millions de vues sur MX Player et est actuellement la plus regardée sur la plateforme OTT. Dans l’émission, Donal Bisht joue le rôle d’un psychologue. Sur la lune, Donal Bisht dit qu’elle reçoit des appels et des messages de fans du monde entier pour sa performance. Eh bien, elle est jumelée avec Gashmeer Mahajani dans l’émission. Les fans adorent leur chimie.

Donal Bisht nous dit : “Je suis bouleversé. J’avais travaillé dur pour la série mais ce succès m’a pris par surprise. Chaque jour, je reçois des appels de félicitations de fans. Je veux me dépasser en tant qu’acteur. Cette série était professionnellement une expérience très enrichissante.” Donal Bisht a été vue dans Bigg Boss 15 l’année dernière mais son passage a été très court. En fait, les fans ont protesté lorsqu’elle a été éliminée de la série. Parlant de l’impact de Bigg Boss 15, Donal Bisht nous dit : “Honnêtement, je ne fais rien pour votre carrière d’acteur. Votre sélection dépend de votre réussite aux auditions et de vos qualités d’acteur. Le seul avantage que j’ai obtenu, c’est que les gens ont connaissaient le vrai Donal et l’aimaient. Jusqu’à présent, ils ne me connaissaient que par mes personnages à l’écran.

Parlant de Gashmeer Mahajani, elle a dit qu’il est un acteur très solide. Donal Bisht nous dit : “Nous étions très concentrés sur nos rôles. Il a travaillé sur plusieurs supports et est un professionnel assidu. Les scènes étaient si intenses que nous n’avons pas eu le temps de nous détendre.” Donal Bisht a également étudié des livres sur la psychologie pour qu’ils soient aussi authentiques que possible. Elle dit: “J’avais eu des rôles à la télévision mais je veux repousser les limites. Travailler dans de tels projets donne une satisfaction créative.”