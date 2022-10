Don Williams, restaurateur influent de la région de Joliet et propriétaire de Syl’s, décède – Shaw Local

Don “Duke” Williams, copropriétaire du restaurant Syl’s à Rockdale et de l’entreprise de restauration qui exploite le Renaissance Center à Joliet, est décédé mercredi.

Williams avait 52 ans.

Donald “Duke” Williams, 52 ans, est décédé mercredi. Il était le propriétaire du restaurant Syl’s à Rockdale et son premier traiteur dirigeait les opérations de banquet au Renaissance Center à Joliet. (Fourni)

Sa mort a été soudaine et inattendue, a déclaré sa femme, Maura Williams, copropriétaire de l’entreprise familiale, qui comprend Premier Catering et a été construite au cours des 20 dernières années depuis ses origines dans une petite cuisine à l’arrière d’un bar de Raynor Avenue. .

“Tout le monde pouvait voir sa passion”, a déclaré Maura. « C’est ce qu’il avait, et c’est ce que nous allons essayer de continuer. Nous allons essayer de remplir ses bottes.

Le couple a lancé l’entreprise sous le nom de Duke’s Catering en 2002.

Ils se sont développés au fil des ans en offrant des banquets et des services de restauration à l’ancien Joliet Country Club, au Joliet Elks Lodge et au Republic Hall sur Republic Avenue. En 2017, la société a passé un contrat avec le Joliet Joliet College pour exploiter la salle de banquet du Renaissance Center.

Le Renaissance Center de Joliet a été élu l’une des meilleures salles de banquet lors des prix Best of Will County Readers Choice 2021. (Photo fournie par Renaissance Center)

Williams s’est consacré à sa vie à un jeune âge alors qu’il travaillait dans une chaîne de steakhouse sur Larkin Avenue.

“Il a commencé dans la restauration à l’âge de 15 ans et en est tombé amoureux”, a déclaré Maura. “Son premier emploi était au steakhouse Sizzler, qu’il adorait.”

Williams a travaillé dans une entreprise de banquet tout en étudiant la comptabilité tout en poursuivant ses études au Joliet Junior College et à l’Université de Lewis.

“Il avait une vision, et il a toujours grandi sa vision petit à petit”, a déclaré Maura.

Williams était parmi les membres fondateurs de la Joliet Region Food and Beverage Association, qui a été formée il y a un an en tant que groupe affilié à la Chambre de commerce de la région de Joliet en 2021, mais est née d’un effort de réseautage des propriétaires de restaurants locaux qui se sont regroupés pour passer à travers les défis de la pandémie de COVID-19.

La mort de Williams “est un coup dur pour l’industrie de la restauration”, a déclaré Mike Paone, vice-président des affaires gouvernementales à la chambre.

En plus de ses propres antécédents en tant que propriétaire d’entreprise, Williams s’intéressait au bien-être de la restauration en général et aux tendances et réglementations qui l’affectaient, a déclaré Paone.

“Don a toujours été ce gars qui redonne”, a déclaré Paone. “Il était toujours flexible et facile à travailler.”

Maura a déclaré que son mari “essayait de faire de son mieux” pour ses employés, ses amis et sa famille.

Les survivants de Williams comprennent deux filles, Abby, 18 ans, et Maggie, 16 ans.

“C’était un fervent catholique et il travaillait dur”, a déclaré Maura. « C’est ce qu’il a fait. Il travaillait et il aimait. Et, nous nous sommes bien amusés.

Les visites auront lieu dimanche de 14h à 18h au salon funéraire Fred C. Dames de Joliet. Plus de détails sont disponibles dans une nécrologie dans le Herald-News et sur le site Web de Fred C. Dames.