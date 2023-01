Don Williams, le dernier membre survivant du quatuor de chant The Williams Brothers, est mort à l’âge de 100 ans

Don Williams, le dernier membre survivant du quatuor de chant The Williams Brothers, est décédé, a confirmé sa femme Jeanne à Fox News Digital. Il avait 100 ans.

Jeanne, qui a été mariée à Don pendant 41 ans, avait précédemment déclaré au Hollywood Reporter que le chanteur était décédé le 30 décembre de causes naturelles à son domicile de Branson, dans le Missouri.

Né le 9 octobre 1922, Williams a formé le quatuor de chant avec ses frères Andy, Bob et Dick dans leur ville natale de Wall Lake, Iowa au milieu des années 1930.

Le père des frères, Jay Williams, a été leur manager et promoteur. Le quatuor s’est produit sur des stations de radio à Des Moines Cincinnati et à Chicago avant de déménager à Los Angeles en 1943.

ANDY WILLIAMS MEURT À 84 ANS

En 1944, les Williams Brothers ont chanté des voix de sauvegarde sur le standard pop à succès de Bing Crosby ” Singing on a Star “, qui a dominé les charts américains cette année-là et les charts australiens l’année suivante. Ils sont apparus dans les grands films musicaux de studio “Janie” (1944), “Kansas City Kitty” (1944), “Something in the Wind” (1947) et “Ladies ‘Man” (1947).

Les frères ont signé avec MGM pour apparaître dans les films de 1945 “Anchors Aweigh” et “Ziegfield Follies”, mais le studio a abandonné le quatuor après que leur frère aîné, Bob, ait été enrôlé dans l’armée. Cependant, le chanteur et chef des talents vocaux de la MGM a embauché les Williams Brothers pour chanter sur les bandes sonores de films, dont “Harvey Girls” de 1946 et “Good News” de 1947.

Après que Thompson ait quitté la MGM, elle et le quatuor ont formé le groupe de boîte de nuit Kay Thompson and The Williams Brothers. De 1947 à 1951, ils ont tourné avec succès à travers les États-Unis et à l’étranger. Ils sont également apparus dans des émissions de radio et de télévision populaires.

Lorsque l’acte s’est séparé, Don a lancé sa carrière solo et a joué dans “The Tonight Show”, “The Eddie Fisher Show” et “The Nat King Cole Show”. Il a également chanté dans des publicités et est apparu dans un épisode de 1956 de la série télévisée “Playhouse 90”.

Don a joué pendant deux ans au Tropicana Hotel de Las Vegas après son ouverture en 1957. Il est ensuite devenu un agent de talent et un manager avec une liste de clients qui comprenait l’actrice Mary Tyler Moore et les chanteurs Ray Stevens et Roger Miller. Les Williams Brothers se sont réunis chaque année lors des spéciaux de Noël pour “The Andy Williams Show” de 1962 à 1990.

La zone de loisirs de Don Williams dans le comté de Boone, dans l’Iowa, porte le nom du défunt artiste. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Don, Bob et Dick ont ​​servi avec la marine marchande américaine.

Les fils jumeaux de Don, David et Andy, qu’il partageait avec sa femme Jeanne, ont également joué sous le nom de The Williams Brothers.

Don était le deuxième plus âgé du quatuor. Le frère aîné Bob est décédé en septembre 2003 à l’âge de 85 ans. Andy, qui était le plus jeune frère, est décédé en septembre 2012 à 84 ans. Dick est décédé à l’âge de 91 ans en mai 2018.

Le chanteur laisse dans le deuil Jeanne, leurs fils David et Andy et leur petit-fils Harrison, par THR.