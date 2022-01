Don Warrington de Death in Paradise taquine le commissaire Patterson et révèle que personne n’a vu venir

Don Warrington de DEATH in Paradise a taquiné ce que l’avenir réserve à son alter ego Selwyn Patterson.

L’acteur de 70 ans a joué le commissaire de police dans le drame de la BBC depuis 2011 et est le seul acteur original restant dans la série.

Don Warrington de Death in Paradise a taquiné ce qui attend le commissaire Patterson[/caption] Bbc

Don a joué le commissaire de police depuis 11 ans[/caption]

Bien qu’il s’agisse d’un personnage principal du programme, les fans ne savent pas grand-chose de sa vie personnelle. Beaucoup ont été choqués lorsque sa nièce Ruby Patterson a rejoint l’équipe en tant qu’officier il y a trois ans.

Les téléspectateurs seront heureux de savoir que les épisodes restants de la onzième série – dont la première a eu lieu plus tôt ce mois-ci – approfondiront ce qui fait vibrer l’alter-ego de Don.

« Je soupçonne que nous en saurons un peu plus sur Selwyn », a récemment déclaré Don à l’Express.

« C’est tout ce que je peux dire pour le moment, je suis sous embargo.

« Il y a un homme là-bas avec une arme à feu et si j’en dis plus, c’est moi fini.

Cela vient après que les fans ont appelé une erreur scandaleuse dans le dernier épisode.

L’épisode de vendredi a vu DCI Neville Parker et son équipe enquêter sur la mort mystérieuse d’un parachutiste.

L’homme, Zach Ogilvy, semble avoir été poignardé alors qu’il était en l’air, laissant la police perplexe.

Les flics ont interrogé les associés de Zach, y compris Alessa Park – interprétée par Jessica Clark de Call The Midwife.

Ensuite, elle a passé un appel téléphonique suspect alors qu’elle se tenait seule sur la plage, mais les téléspectateurs de Death in Paradise ont été distraits par le fait qu’elle semblait tenir son téléphone à l’envers.

Lorsqu’elle a mis fin à l’appel, elle a éloigné le combiné de son visage, révélant les points de charge en haut alors qu’ils auraient dû être en bas.

Puis, alors qu’elle tenait le téléphone contre sa poitrine, la caméra pouvait simplement être vue en train de sortir près du coin inférieur droit, alors qu’elle serait normalement en haut à gauche.

Un spectateur aux yeux d’aigle a écrit : « Pourquoi utilise-t-elle son téléphone à l’envers ? #DeathInParadise.

Un autre a ajouté : « POURQUOI EST-CE QU’ELLE TIENT SON TÉLÉPHONE À L’ENVERS ?!? #DeathInParadise. Le gars l’a fait dans #HopeStreet la semaine dernière aussi !

Death in Paradise est diffusé le vendredi à 21h sur BBC One

Selon vous, que va-t-on révéler sur Selwyn Patterson ?[/caption]