Don Sundquist, ancien gouverneur républicain du Tennessee pour deux mandats, est décédé à 87 ans

NASHVILLE, Tennessee (AP) – Don Sundquist, un républicain élu deux fois gouverneur du Tennessee et qui a également servi 12 ans au Congrès, est décédé dimanche. Il avait 87 ans.

Sundquist est décédé dimanche matin à l’hôpital Baptist East de Memphis, selon une porte-parole de la famille. Il est décédé paisiblement, entouré des membres de sa famille, à la suite d’une intervention chirurgicale et d’une courte maladie, selon un communiqué publié dimanche matin par le bureau du gouverneur du Tennessee, Bill Lee.

« Il était très fier de rassembler les gens, quelles que soient leurs différences, pour travailler ensemble pour le bien commun », a déclaré Lee dans le communiqué.

Sundquist n’a jamais perdu une élection en huit tentatives dans le Tennessee – six pour le Congrès et deux pour le gouverneur – mais il est apparu comme une figure de discorde au cours de ses dernières années de mandat alors que l’État se disputait sur l’opportunité de créer un impôt sur le revenu.

Sundquist a été élu au Congrès en 1982, représentant certaines parties de l’ouest et du centre du Tennessee.

Il a conservé ce siège jusqu’à sa candidature au poste de gouverneur en 1994, lorsqu’il est devenu le 47e directeur général du Tennessee. Il a facilement été réélu en 1998.

Au cours de son premier mandat de gouverneur, Sundquist a réformé le système de protection sociale de l’État grâce à un programme qu’il a appelé « Les familles d’abord ». Il a été conçu pour aider les bénéficiaires de l’aide sociale à trouver un emploi en leur offrant une formation, une aide à la recherche d’emploi, des moyens de transport et des services de garde d’enfants.

En échange, les bénéficiaires étaient tenus de consacrer du temps chaque semaine à des activités liées à leur travail et étaient limités à 18 mois d’aide sociale à la fois avec un plafond à vie de cinq ans.

« C’est un programme de préparation au travail très réussi », a déclaré Sundquist en 1998.

De plus, il était favorable à la privatisation du système pénitentiaire de l’État, mais l’Assemblée générale a hésité.

Au cours de son deuxième mandat, Sundquist a proposé d’abroger la taxe de vente sur les produits d’épicerie, permettant ainsi à chaque famille du Tennessee de quatre personnes d’économiser près de 500 $ par an. Il a également recommandé d’abroger les taxes de franchise et d’accise et de les remplacer par une « taxe commerciale équitable » qui traite toutes les entreprises de la même manière. Le prélèvement était de 2 1/2 pour cent sur les bénéfices et de 2 1/2 pour cent sur les salaires pour toutes les entreprises.

Sa popularité a cependant commencé à décliner à mesure que des difficultés financières de l’État sont apparues lors de la flambée des coûts de TennCare, l’effort de l’État visant à fournir des soins de santé aux personnes non assurées en élargissant Medicaid. Il a proposé un impôt sur le revenu de l’État, une idée généralement associée aux démocrates et qui a déclenché une longue bataille sur les finances de l’État.

Sundquist était si impopulaire parmi les républicains qu’il a évité presque toutes les apparitions publiques avec le candidat républicain à la présidence, George W. Bush, en 2000. Sundquist est resté à l’écart des projecteurs pendant des années après avoir quitté ses fonctions en 2003, mais a commencé à recommencer à apparaître lors d’événements du parti après le gouverneur. Bill Haslam a été élu en 2010.

Au Congrès, Sundquist a voté contre l’interdiction des armes d’assaut, a contribué à la rédaction et à l’adoption d’un code d’éthique complet et a soutenu une réduction de l’impôt sur les plus-values ​​et un amendement à l’équilibre budgétaire. Il s’est opposé à la loi de 1990 sur les droits civils.

Lors de sa première course au Congrès, il a bouleversé le démocrate Bob Clement – ​​le fils de l’ancien gouverneur Frank Clement et l’héritier d’un nom célèbre de la politique du Tennessee.

Après avoir remporté le siège, il a rarement rencontré une opposition sérieuse à sa réélection.

Fils d’un soudeur, Sundquist est né le 15 mars 1936 à Moline, dans l’Illinois.

Avant de siéger au Congrès, Sundquist a fondé Graphic Sales of America Corp. de Memphis, une société d’impression et de publicité. Il a également réuni des investisseurs pour créer une banque à Germantown et s’est ensuite joint à d’autres pour ouvrir un restaurant barbecue de style Memphis à Arlington, en Virginie.

Il a été président national de la Fédération nationale des jeunes républicains de 1971 à 1973 et a passé près de 20 ans à travailler sur le terrain pour le GOP.

Sundquist a été le premier membre de sa famille à fréquenter l’université, faisant des sacs d’épicerie pour aider à payer les frais de scolarité à l’Augustana College dans l’Illinois.

Après avoir obtenu son diplôme d’Augustana en 1957, il a servi deux ans dans la Marine. Après avoir quitté la Marine, Sundquist est allé travailler pour Jostens, Inc., une entreprise de produits scolaires à Shelbyville, où il est devenu directeur de division avant de devenir associé et président de Graphic Sales.

Il a battu Phil Bredesen, alors maire de Nashville, au poste de gouverneur en 1994. En 1998, il a rencontré une opposition symbolique, battant John Jay Hooker Jr. aux élections générales.

The Associated Press