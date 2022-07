Don McLean revient sur son chef-d’œuvre, ‘American Pie’ – Kelowna Capital News

Don McLean a écouté pendant des décennies les gens chanter sa chanson classique “American Pie” au dernier appel ou au karaoké – et vous applaudit pour l’effort.

“J’ai entendu des bars entiers exploser dans cette chanson quand j’ai traversé la pièce”, a déclaré McLean à l’Associated Press depuis un bus de tournée en direction de Des Moines, Iowa. “Et ils sont si heureux de la chanter que j’ai réalisé:” Vous n’avez plus vraiment à vous soucier de la qualité de votre chant. Même mal chanté, les gens en sont vraiment contents.’ »

Heureux pourrait être un peu un euphémisme. “American Pie” est considéré comme un chef-d’œuvre, élu parmi les cinq meilleures chansons du siècle compilées par la Recording Industry Association of America et le National Endowment for the Arts.

McLean – et son air singulier sur «le jour où la musique est morte» – font maintenant l’objet d’un long métrage documentaire, «Le jour où la musique est morte: l’histoire de« American Pie »de Don McLean», diffusé mardi sur Paramount +.

C’est un visionnement obligatoire pour les fans de McLean ou pour quiconque s’est émerveillé devant son trésor sonore. Il représente également un plan de film élégant pour de futures plongées profondes dans une chanson et sa pertinence culturelle plus large.

Pour les fans qui se sont interrogés sur les paroles qu’ils chantent à haute voix dans les bars et les voitures, McLean partage les secrets. “C’était le plaisir d’écrire la chanson”, a-t-il déclaré à l’AP. “J’étais debout la nuit, souriant et pensant à ce que je vais faire avec ça.”

Le documentaire commence lorsqu’un avion monomoteur transportant Buddy Holly, Ritchie Valens et Jiles P. Richardson, le “Big Bopper”, a plongé dans un champ de maïs au nord de Clear Lake, Iowa, le 3 février 1959, tuant les trois étoiles et leur pilote.

McLean avait 13 ans et vivait dans une maison de banlieue de la classe moyenne à New Rochelle, New York, lorsque l’accident s’est produit. Il souffrait d’asthme bronchique, ce qui l’a amené à être décrit dans “American Pie” comme “un adolescent solitaire et bronzé”. Le “magasin sacré” dont il parle était la House of Music sur Main Street, où il a acheté des disques et sa première guitare.

Le jeune McLean était livreur de journaux – “tous les journaux que je livrais” – et adorait Elvis, Gene Vincent, Bo Diddley mais surtout Holly, dont la mort l’a profondément affecté. “J’étais en état de choc absolu. J’ai peut-être pleuré », dit-il dans le film. « Vous ne pouvez pas l’intellectualiser. Ça me fait mal.”

Des années plus tard, McLean plongerait cette douleur dans “American Pie”, cuisant dans son propre chagrin au décès de son père et écrivant un éloge funèbre pour le rêve américain. Il créait son deuxième album en 1971 alors que la nation était secouée par des assassinats, des manifestations anti-guerre et des marches pour les droits civiques. Il pensait qu’il “avait besoin d’une grande chanson sur l’Amérique”. Le premier couplet et la mélodie semblaient juste tomber. “Il y a très très longtemps…”

Il a atteint son apogée dans l’énorme chœur: “Nous chantions”, “Bye-bye, Miss American pie” / J’ai conduit ma Chevy à la digue, mais la digue était sèche / Ces bons vieux garçons buvaient du whisky ‘n seigle / Et chantant “Ce sera le jour où je mourrai.”

“J’ai dit, ‘Wow, c’est quelque chose. Je ne sais pas ce que c’est, mais c’est exactement ce que je voulais essayer de comprendre – ce sentiment à propos de Buddy Holly – pendant toutes ces années et cet accident d’avion », a déclaré McLean à l’AP. “Je ressens toujours un pincement à l’intérieur de moi chaque fois que je pense à Buddy.”

Le documentaire de 90 minutes incorpore des images d’actualités des années 70 et utilise des acteurs dans des récréations. Les caméras capturent McLean visitant la salle de bal sacrée du surf à Clear Lake, le dernier endroit où Holly et ses collègues musiciens ont joué avant leur fuite fatale en 1959.

Il y a des entretiens avec des musiciens – Garth Brooks, “Weird Al” Yankovich et Brian Wilson, parmi eux – ainsi que la sœur de Valens, Connie, et l’acteur Peter Gallagher, dont la mort du personnage sur “Zoey’s Extraordinary Playlist” a promu une performance à l’écran de ” Tarte américaine. La chanteuse britannique Jade Bird, le producteur d’origine cubaine Rudy Perez et le chanteur espagnol Jencarlos Canela expliquent à quel point la chanson a résonné bien au-delà de l’Amérique.

Le documentaire révèle que l’enregistrement de l’album n’a pas été exactement un processus fluide. Le producteur Ed Freeman n’a pas été impressionné par le nombre de chansons de McLean et ne pensait pas que McLean était prêt à jouer de la guitare rythmique sur “American Pie”. Il a fini par céder.

McLean – avec quelques musiciens de session – a répété pendant deux semaines sans clouer la chanson, devenant de plus en plus frustré. L’ajout du pianiste Paul Griffin à la dernière minute a été un coup de génie “Je vous salue Marie” qui a fait décrocher tout l’air.

Mais l’enregistrement de la chanson n’était que le début des ennuis à venir. À plus de 8 minutes, les stations de radio ont hésité à le diffuser et le label de McLean, Media Arts, a fait faillite juste au moment où il sortait l’album “American Pie”.

Après avoir vu le documentaire, McLean a été frappé par un fil conducteur dans sa carrière : « Ce que j’ai remarqué, c’est que j’ai dû mener tant de batailles pour faire ce truc, pour tout faire. J’ai combattu tout le monde toute ma vie », dit-il. « Je ne suis pas difficile. Je veux juste les choses comme je les veux.

“American Pie” regorge de références culturelles, de Chevrolet aux comptines, tout en vérifiant les noms des Byrds, John Lennon, Charles Manson et James Dean. Les paroles – oniriques et impressionnistes – ont été examinées pendant des décennies, disséquées pour leur sens.

Le documentaire répond à certaines questions, mais pas à toutes. McLean révèle que ses références obliques à un roi et à un bouffon n’ont rien à voir avec Elvis ou Bob Dylan, mais il est ouvert à d’autres interprétations. Il explique que la « fanfare » désigne le complexe militaro-industriel et que le « doux parfum » est le gaz lacrymogène.

La ligne du refrain “Ce sera le jour où je mourrai” vient du film de John Wayne “The Searchers” et l’adieu est un riff de “Bye Bye, My Roseanna”, une chanson que son ami Pete Seeger a chantée. McLean allait utiliser “Miss American apple pie” mais a laissé tomber le fruit.

La fin de la chanson demande une “heureuse nouvelle” – un écho du premier couplet – mais il n’y en a pas. Les trois hommes que McLean admire le plus – le Père, le Fils et le Saint-Esprit – “ont pris le dernier train pour la côte”, c’est-à-dire Los Angeles. “Même Dieu a été corrompu”, dit McLean dans le film.

“Il était content de s’ouvrir parce que lui et son manager pensaient que c’était le moment de le faire et c’était la plate-forme pour le faire”, a déclaré le producteur de musique et auteur-compositeur Spencer Proffer, PDG de la société de production multimédia Meteor 17, qui a contribué à faire le film. « Je lève mon chapeau à Don pour avoir écrit quelque chose d’aussi magnifique. Mon travail consistait à lui donner vie.

Pour McLean, la chanson est une ébauche de son esprit de l’époque et un hommage à ses influences musicales, mais aussi une feuille de route pour les futurs étudiants en histoire :

“Si cela incite les jeunes à penser à Buddy Holly, au rock ‘n’ roll et à cette musique, et que cela leur apprend peut-être ce qui s’est passé d’autre dans le pays, regardez peut-être un peu d’histoire, demandez peut-être pourquoi John Kennedy a été abattu et qui l’a fait, peut-être demander pourquoi tous nos dirigeants ont été abattus dans les années 1960 et qui l’a fait, peut-être commencer à regarder la guerre et sa stupidité – si cela peut arriver, alors la chanson sert vraiment un but merveilleux et un but positif .”

—Mark Kennedy, Associated Press

Musique pop