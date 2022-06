Don McLean, chanteur d' »American Pie », sur l’héritage de la chanson : « Je ne voulais pas de Saint-Valentin simpliste dans le pays »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Don McLean a écrit sa chanson classique de 1971 « American Pie » alors qu’il n’avait que 24 ans – et un demi-siècle plus tard, il la sert toujours brûlante sur scène.

« C’est un arbre fertile », a déclaré l’auteur-compositeur-interprète à Fox News Digital à propos du succès durable du morceau. « Je veux dire, ça donne et ça fait 50 ans. Je dis juste ça comme si je ne l’avais pas écrit. Mais si je devais le regarder, je dirais que c’est un monument en quelque sorte. »

L’homme de 76 ans a partagé qu’il voulait initialement écrire une chanson sur l’Amérique. Cependant, plutôt que d’être une lettre d’amour à notre pays, c’est devenu plus un adieu au rêve américain, une perte d’innocence dans notre nation. Il fait référence au « jour où la musique est morte » ou à l’accident d’avion de 1959 qui a tué Ritchie Valens, JP « The Big Bopper » Richardson et Buddy Holly, l’idole d’enfance de McLean.

Pendant des décennies, la chanson a été fortement interprétée par les fans et les critiques de musique. Beaucoup ont insisté sur le fait que la chanson explore les assassinats de John F. Kennedy et de Martin Luther King, les meurtres de la famille Manson, la mort soudaine de James Dean, le déclin d’Elvis Presley et même la guerre du Vietnam – pour n’en nommer que quelques-uns.

Certains se sont demandé s’il faisait également référence à Bob Dylan, Mick Jagger, aux Beatles ou même aux drogues hallucinogènes. Quelqu’un, chacun a sa propre prise unique.

L’homme derrière les paroles a continué à rester timide sur le sens du morceau, insistant sur le fait qu’il est ouvert à l’interprétation. Cependant, son inspiration initiale est claire.

« Quelles chansons parlaient de l’Amérique à l’époque ? ‘This Land is Your Land’, ‘America the Beautiful’, ‘Power and the Glory’, ‘This Is My Country’ – je ne voulais rien de tout cela », McLean a expliqué. « Je ne voulais pas de Valentine simpliste dans le pays. Je voulais faire un voyage étrange, un voyage américain, qui serait la musique et les opinions politiques ensemble, à l’avenir, [that] insinuer d’une manière ou d’une autre la folie de l’Amérique et le danger en Amérique et l’opportunité en Amérique – tout cela. [It’s] une grande chose à faire. »

« … Quand vous avez quelque chose comme ça, et que vous êtes qui je suis, vous portez une idée complexe autour de vous », a-t-il partagé. « Vous pensez, ‘Où est le véhicule que je peux utiliser pour faire ça?’ Et l’idée de l’accident d’avion de Buddy Holly m’est venue d’un seul coup. Toute la première partie de la chanson, la partie lente de la chanson, m’est venue d’un coup. Et une fois que ça m’est venu, j’ai dit : « Je pense que j’ai un moyen de le faire. Et c’est comme ça que ça s’est passé. »

L’hymne emblématique a été nommé l’une des cinq meilleures chansons du siècle par le National Endowment for the Arts et la Recording Industry Association of America. L’enregistrement original a été sélectionné pour être conservé dans le registre national des enregistrements par la Bibliothèque du Congrès comme étant «important sur le plan culturel, historique ou artistique». La chanson fait également l’objet d’un prochain documentaire.

Plus récemment, la chanson a inspiré un livre pour enfants sorti le 7 juin intitulé « Don McLean’s American Pie: A Fable ». Il raconte l’histoire d’un livreur de journaux à la fin des années 50 qui découvre les joies de la musique.

« C’est mon espoir que… [it] sera un livre qu’ils aimeront vraiment lire », a déclaré McLean. « Que ce sera un livre qui les aidera à concrétiser leurs propres idées sur ce qu’ils pourraient vouloir faire de leur propre vie. Peut-être que… leurs mères achèteront l’album « American Pie », et qu’elles pourront entendre la chanson sur le disque, et la chanson ira alors avec le livre. »

McLean a déclaré qu’il y avait déjà un autre livre en préparation qui s’inspirerait d’un autre de ses morceaux, « Vincent », l’hommage de 1971 à Vincent van Gogh. Le livre devrait sortir dans le courant de l’année prochaine.

« Il s’agira d’un petit garçon qui est un artiste », a déclaré McLean. « Et nous allons discuter de certains aspects de la santé mentale dans ce livre. Il pourrait y en avoir jusqu’à trois autres après cela. Il y aura une série de ces livres, mais le personnage, le petit Donny, sera dans un certain nombre de eux à mesure qu’il grandit. »

Cependant, c’est « American Pie » qui continue d’être vénéré par des artistes de divers genres. La chanson de près de neuf minutes a été reprise par plusieurs interprètes, notamment Madonna. La version de la chanteuse est sortie en 2000 pour promouvoir la bande originale de sa comédie romantique, « The Next Best Thing ». Il a été rapporté que BBC Radio 6 a voté la prise de Material Girl comme la pire version de couverture d’une chanson.

McLean s’est moqué des critiques et a déclaré qu’il était « ravi » lorsque l’homme de 63 ans a enregistré « American Pie ».

« Elle s’est donné un tout nouveau public et une toute nouvelle vie, vraiment », a expliqué McLean. « Et la vidéo qu’elle a faite, je pense que c’est probablement l’une des plus célèbres qu’elle ait jamais faites. Et la célébrité, c’est son deuxième prénom. Mais c’est la vraie chose. Elle n’est pas célèbre pour être célèbre. Elle est vraiment célèbre pour beaucoup de très bons Et elle subit énormément d’abus de la part de la presse. Pourtant, elle s’en fiche. Elle continue juste, passant d’une force à l’autre.

Il a été rapporté que l’impact initial de « American Pie » était si écrasant qu’à un moment donné, McLean a refusé de jouer la chanson en direct. Mais ces jours-ci, il chante un air complètement différent et est fier de son héritage.

« Je n’écris que sur des choses que je traverse ou que je ressens », a-t-il déclaré. « Et ce qui me fait continuer en tant qu’interprète, c’est chanter – chanter, jouer et exécuter la chanson à un niveau qui me passionne… Je ne suis pas intéressé à le faire pour l’argent. Je veux juste le faire très bien. Et c’en est un des choses qui me font avancer. J’aime mes guitares. J’aime en jouer et j’aime travailler avec elles. Et j’aime mon groupe. »

Alors que McLean revient sur sa carrière, une chanson complètement différente lui vient à l’esprit – « And I Love You So » des années 1970. Elvis Presley a enregistré le morceau en 1975 pour son album « Today ». Le chanteur a fait de la chanson une partie de ses concerts live jusqu’à sa mort en 1977 à 42 ans.

Presley fait actuellement l’objet d’un biopic réalisé par Baz Lurhmann intitulé « Elvis », qui met en vedette Austin Butler dans le rôle de « le roi du rock ‘n’ roll ». Le film est présenté vendredi.

« Il y a une histoire sur la façon dont Elvis voulait faire » Je t’aimerai toujours « de Dolly Parton, mais son manager voulait la moitié des droits de publication », a expliqué McLean. « Dolly, étant la femme d’affaires intelligente qu’elle est, a dit non. Elle ne l’a pas regretté, mais elle était juste triste qu’Elvis ne l’ait jamais fait. Eh bien, la même chose m’est arrivée… je [also] dit: ‘Non, merci.’ Mais la différence est qu’Elvis est allé de l’avant et a quand même enregistré la chanson. C’est à quel point il aimait cette chanson. »

« Il a chanté cette chanson tous les soirs à partir de là pour chaque émission qu’il a eue », a expliqué McLean. « Il l’a chanté lors de ses derniers concerts… Donc, Dolly n’a pas enregistré sa chanson et moi si. Il y avait une différence. »