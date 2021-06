Don McGahn, ancien assistant de la Maison Blanche, témoigne sur Trump à House

WASHINGTON – L’ancien avocat de la Maison Blanche, Don McGahn, a témoigné vendredi à huis clos devant le comité judiciaire de la Chambre, en vertu d’un accord qui a évité une confrontation constitutionnelle sur l’enquête sur l’ancien président Donald Trump.

En vertu de l’accord, McGahn s’est assis pour une interview transcrite. La transcription sera publiée dans les sept jours, après un examen confidentiel par les avocats de McGahn et Trump.

Le président du panel, le représentant Jerry Nadler, DN.Y., a déclaré lors d’une pause que McGahn était « un peu difficile » et « coopératif de temps en temps ». Nadler a déclaré que la sécurisation du témoignage justifiait le droit du Congrès à assigner à comparaître le pouvoir exécutif dans le cadre de sa surveillance.

« Je pense qu’il est un peu difficile, mais vous le verrez lorsque la transcription sortira », a déclaré Nadler. « Il est coopératif de temps en temps.

Nadler a déclaré qu’une demi-douzaine de démocrates avaient assisté à la session et deux républicains : les représentants Jim Jordan de l’Ohio et Matt Gaetz de la Floride.

Le témoignage pourrait faire la lumière sur les déclarations de McGahn au conseiller spécial Robert Mueller au sujet de Trump tentant potentiellement d’entraver l’enquête de Mueller sur l’ingérence russe dans les élections de 2016.

McGahn a déclaré aux enquêteurs de Mueller que Trump l’avait appelé chez lui le 17 juin 2017 et lui avait dit que Mueller devrait être renvoyé. McGahn n’a pas exécuté la direction, mais Trump a ensuite rencontré McGahn dans le bureau ovale et lui a fait pression à nouveau.

McGahn a déclaré plus tard au chef de cabinet de Trump que le président lui avait demandé de « faire des bêtises folles », selon le rapport de Mueller.

L’accord du tribunal demande à McGahn de témoigner sur les parties publiques du rapport Mueller qui l’impliquent et sur la question de savoir si le rapport décrit avec précision les déclarations de McGahn.

La représentante Sheila Jackson Lee, D-Texas, a déclaré qu’il était important d’interroger McGahn car il était le « témoin le plus vocal que le rapport Mueller représentait ».

«Nous voulons savoir plus en profondeur à quel point Donald Trump a investi pour saper la sécurité nationale. Quelle était la précision du rapport Mueller », a-t-elle déclaré. « Cet avocat a été très intimement impliqué dans la prise de décision et les conseils et les conseils. »

McGahn était libre de refuser de répondre aux questions et l’avocat du ministère de la Justice a pu lui ordonner de ne pas répondre aux questions.

Le témoignage de McGahn faisait partie d’enquêtes de grande envergure menées par une demi-douzaine de comités de la Chambre sur Trump. Bien que la Chambre ait destitué Trump à deux reprises – pour ses relations avec l’Ukraine et pour incitation à l’émeute du Capitole du 6 janvier – le Sénat l’a acquitté à chaque fois.

Le comité judiciaire a demandé le témoignage de McGahn en mai 2019. Mais McGahn a défié l’assignation et la Maison Blanche a estimé que le conseiller du président ne pouvait pas être contraint de témoigner.

Le comité a intenté une action en justice pour faire appliquer sa citation à comparaître, mais un accord a été conclu pour le témoignage de McGahn alors qu’une autre série d’arguments oraux était prévue devant la Cour d’appel du circuit de DC.

L’accord a résolu un conflit entre les branches du gouvernement parce que la loi n’est pas claire sur le témoignage que le Congrès peut exiger de la branche exécutive. Trump a revendiqué le privilège exécutif et l’immunité absolue de faire témoigner des collaborateurs, mais des affaires antérieures visant à fixer des limites aux documents ou aux témoignages que le Congrès peut exiger ont été résolues avant que les tribunaux ne prennent des décisions finales.

Trump a fait valoir qu’il avait coopéré à l’enquête qu’il avait qualifiée de « chasse aux sorcières » en laissant McGahn rencontrer les enquêteurs pendant 30 heures au cours de l’enquête de deux ans.

Mueller n’a pris aucune décision sur l’opportunité d’accuser Trump d’obstruction parce que le ministère de la Justice a pour politique de ne pas inculper un président en exercice. Trump a qualifié le rapport de canular partisan.