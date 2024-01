Don McCullin sur ses 60 ans de carrière : « Qu’ai-je fait de bien ? »

Le photographe de guerre emblématique Don McCullin a donné un discours qui suscite la réflexion entretien avec Salon de la vanité dans lequel il se demande à quoi sert la photographie dans les zones de conflit.

McCullin, originaire du Royaume-Uni, a débuté comme assistant photographe alors qu’il s’était enrôlé dans la Royal Air Force en 1956 et a commencé des missions à l’étranger en 1966 pour un journal britannique.

Depuis, il a couvert d’innombrables conflits et estime que « l’humanité continuera à souffrir jusqu’à la fin des temps ».

“J’ai suivi la guerre en Ukraine, qui a été dépassée par les tragédies en Israël et à Gaza”, a déclaré McCullin au photojournaliste Mark Edward Harris dans le journal. Salon de la vanité morceau.

« J’ai toujours dit que lorsqu’une guerre serait terminée, il y en aurait toujours une autre. Et j’ai eu raison au fil des années où j’ai couvert les guerres.

«Cela m’amène également à penser que la plupart du travail dans lequel j’ai participé est en partie inutile. Parce que les gens qui regardent mes photos sont normalement des êtres humains honnêtes qui sont déjà des gens anti-guerre.

« Alors, à quoi ai-je fait alors que les guerres continuent, année après année, sans aucune chance de mon vivant de voir un jour la paix dans le monde ? »

Le macabre McCullin est typique des interviews qu’il a données au fil des années dans lesquelles il remet en question le but et le but de sa photographie de guerre. Il pointe du doigt l’une de ses images les plus connues – une Biafraise de 24 ans affamée allaitant son enfant – affirmant qu’elle illustre le danger de faire une photo emblématique.

«C’était comme une photo de la Vierge à l’Enfant. J’ai commencé à perdre la tête, car en tant que photographe, on est toujours conscient : où va cette photo ? Qui le verra ? Comment cela sera-t-il présenté par le directeur artistique ? », dit-il.

« Toutes ces choses vous viennent à l’esprit au moment même où vous appuyez sur ce bouton. Était-ce artificiel ? Je me sens tellement coupable de toutes ces images. Je ne vis plus une vie confortable à cause de la culpabilité.

Passer au numérique

Les photos filmées par McCullin sont célèbres pour leur noirceur, ce qu’il attribue au fait d’être une « personne sombre ». Mais il révèle dans l’entretien avec Salon de la vanité qu’il a commencé à filmer en numérique, le tout en mode automatique.

« J’utilise le numérique, mais je m’en méfie car il ne donne jamais le bon rendu des couleurs », précise-t-il. « Sa couleur est légèrement horrible. Au contraire, la couleur fonctionne dans une lumière très tamisée, sinon elle devient trop ringarde et trop chocolatée.

L’homme de 88 ans photographie désormais des paysages autour de la campagne anglaise où il vit et dit qu’il apprécie toujours l’expérience de sortir pour photographier.