Don Martin : Trop peu, trop tard, premier ministre Trudeau

Bien essayé, Premier ministre. Mais probablement trop peu, trop tard et trop manifestement désespéré pour servir de stratégie réaliste de sauvetage du gouvernement.

Dans un changement de cap visant à mettre un terme à la spirale mortelle des libéraux, Justin Trudeau a ressuscité le fantôme des promesses rejetées du passé, a pris note des idées de l’opposition quelques minutes avant leur publication et a lancé un ultimatum vide de sens aux chaînes d’épicerie trop rentables pour qu’elles stabilisent les prix.

Il s’agissait d’un acte surprenant d’auto-préservation politique de la part d’un Trudeau chroniquement inactif, la prise de conscience que son emprise de fer sur le caucus lui échappait, avec un potentiel annihilation électorale annoncé dans les sondages.

Il s’agit, après tout, d’un Premier ministre qui peut être bombardé de nouvelles négatives et agir comme s’il n’entendait que le chant du Chœur Alléluia alors qu’il marche sur la pointe des pieds dans les champs de tulipes.

C’est peut-être une compétence de désactivation qui est essentielle pour quelqu’un qui fait face à suffisamment de fureur de premier ministre et de haine personnelle pour envoyer n’importe quel simple mortel dans une position fœtale gémissant pour un câlin de maman.

Mais une sorte de réalité est finalement parvenue à Trudeau cette semaine lors de la retraite du caucus libéral.

LA CRISE DU LOGEMENT EST LÀ DEPUIS DES ANNÉES

Il ne s’excuse pas de ne pas avoir agi de toute urgence en matière de logement abordable, insistant sur le fait que les circonstances ont suffisamment changé pour que la mise en œuvre d’une promesse libérale non tenue en 2015 de réduire la TPS fédérale sur la construction de logements locatifs soit désormais logique.

Il s’agit bien sûr d’un engrais amélioré par les bovins, comme vous le dira tout propriétaire en herbe. La crise du logement dure depuis des années et n’a cessé de s’aggraver pendant que le gouvernement fédéral tergiversait pendant huit ans.

Mais tout juste sorti d’une deuxième débâcle à Delhi, c’est un Trudeau légèrement humilié qui est apparu pour saluer à plusieurs reprises ses députés et dévoiler quelque chose qui ressemble à un plan d’action.

Un Premier ministre notoirement sourd aux préoccupations du caucus a écouté les députés mettre en garde contre de sombres vérités et des conséquences électorales si les questions de logement et de coût de la vie étaient ignorées plus longtemps.

Bien sûr, dépourvu d’idées originales pouvant être mises en œuvre instantanément, Trudeau s’est simplement éloigné des autres.

Il a revendiqué l’exonération de la TPS sur les logements locatifs, une initiative qui a été divulguée quelques minutes seulement avant que les conservateurs ne dévoilent la même chose et une idée que le NPD soutient depuis des années.

Une heure après que Rachel Aiello de CTV News a annoncé que le chef du NPD proposerait un projet de loi pour habiliter le Bureau de la concurrence à lutter contre les prix abusifs, Trudeau a fait part aux députés de son intention de durcir la Loi sur la concurrence à des fins similaires.

LA MÊME VIEILLE, MÊME VIEILLE RÉPONSE

Au-delà de la copie, Trudeau s’est replié sur sa réponse habituelle à toute crise : il a appelé à une consultation.

Interviennent les dirigeants des chaînes d’épicerie, qui seront ainsi convoqués à une réunion d’ici deux semaines pour exiger la stabilité des prix dans leurs magasins. Ou sinon.

Bonne chance avec ça. Ils ont déjà été sur la sellette MP sans aucun effet perceptible à la caisse.

Mais Trudeau et son ministre préviennent que cette fois-ci, ce sera différent. Il y aura des « conséquences » non précisées si une « action significative » non définie sur les prix n’est pas mise en œuvre.

Cela soulève beaucoup de questions.

S’ils ignorent résolument le gouvernement et continuent d’augmenter les prix, des contrôles des prix seront-ils imposés ? Le gouvernement réduira-t-il la taxe carbone sur les carburants si les chaînes accusent les prix élevés de l’essence ? Et qu’est-ce qui empêche les chaînes qui rejettent un gel des prix de simplement répercuter les pénalités fiscales qui leur sont imposées par le gouvernement ? Réponses courtes : Non, non et ce n’est pas le cas.

Bien sûr, il y a une question fondamentale évidente : l’une de ces mesures arrêtera-t-elle l’hémorragie du soutien libéral dans les sondages ?

Personne ne le sait avec certitude. Mais lorsque les futurs locataires emménageront dans un logement construit grâce au remboursement de la TPS, les Canadiens seront depuis longtemps allés aux urnes.

Et les épiceries peuvent promettre des réductions de coûts uniquement pour faire évoluer les prix afin de préserver leur rentabilité d’une manière qu’aucun gouvernement ne pourra jamais contrôler.

Mais c’est un début alors que Trudeau a son moment de venue à Jésus devant un caucus mécontent mais pas encore prêt à se révolter contre son chef.

Ils ont forcé leur chef à sortir de ses bulles de pensée habituelles et à dévoiler sa politique – qu’elle soit ancienne, nouvelle, empruntée ou bleue conservatrice.

Et ils ont vivement applaudi Trudeau pour avoir promis de nouvelles annonces sur les dossiers chauds. Il lui suffit d’attendre que les partis de l’opposition présentent des idées.

C’est l’essentiel.