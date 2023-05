Don Martin sur le rapport d’ingérence étrangère de Johnston

Au fur et à mesure que l’heure s’écoulait, sa compréhension de la langue française lui fit défaut, ses réponses se transformèrent en longues divagations et il fut forcé de se mettre sur la défensive alors que son personnage autrefois impeccable était attaqué.

À un moment donné lors de la publication par les médias de son rapport de «rapporteur spécial» sur le bien-fondé de la tenue d’une enquête publique sur l’ingérence étrangère lors des récentes élections, l’ancien gouverneur général David Johnston a dû se rendre compte qu’il s’était fait avoir par le premier ministre Justin Trudeau.

Ayant pris le poste en croyant qu’il y avait une voie claire pour lui de simplement fouiller dans des dossiers top secrets et d’appeler à une enquête publique, Johnston dit que les faits l’ont forcé à prendre un détour en gravier meuble, près d’une falaise et sans route. .

Il a consulté le dossier complet des renseignements sur les fuites d’exemples d’ingérence chinoise – et l’a trouvé en conflit avec les reportages de Global TV basés sur des extraits de matériel secret.

Les agences d’espionnage lui ont dit que presque tout ce qu’il voyait ne serait jamais autorisé à sortir de la pièce – et Johnston s’est rendu compte que cela n’avait aucun sens d’organiser une enquête publique basée sur des preuves protégées.

Et après qu’un défilé de ministres du cabinet et le Premier ministre ont décrit comment ils ne pouvaient pas accéder aux alertes des agences d’espionnage ou recevoir des renseignements étrangers qui n’avaient pas été validés, il n’a trouvé aucune preuve qu’ils mentaient pour sauver leur peau politique – si en fait, il l’a cherché.

L’ancien vice-royal a donc été confronté à un choix sans issue.

Les gros titres déchaînés et l’humeur du public en colère signifiaient qu’il ne pouvait rejeter une enquête que s’il faisait quelque chose pour apaiser les foules réclamant une enquête, sinon il serait accusé d’être l’auteur d’une dissimulation.

Johnston a donc choisi de convoquer le simulacre d’audiences publiques qu’il supervisera personnellement cet automne.

Il l’a fait en sachant que c’était une réponse pathétiquement insuffisante pour un assaut démocratique étranger de cette ampleur. Il l’a fait en sachant que cela serait perçu comme protégeant le premier ministre et ses ministres d’un examen bien mérité. Et il l’a fait en sachant qu’il était la pire personne pour recueillir les informations et rédiger les conclusions finales.

Mais, mais, mais, balbutia-t-il alors que la question de son impartialité se posait, son « amitié » avec Trudeau était simplement leurs enfants faisant du ski ensemble et le partage étrange de l’espace de stationnement d’un condo de station de montagne. Et son implication à la Fondation Trudeau n’était que celle d’un ancien président d’université intéressé par ses bourses.

Désolé, mais la perception prévaut d’eux comme des amis voisins de l’élite laurentienne, étayés par des preuves suggérant que la diligence raisonnable a délibérément fait défaut lors de la rédaction de son rapport.

Par exemple, Johnston n’a contacté l’ancienne chef conservatrice Erin O’Toole que la semaine dernière. C’était l’ancien dirigeant le plus bruyant au sujet de l’ingérence électorale chinoise, mais le rapport de Johnston était déjà en route vers les imprimeurs pour traduction, au moment où une interview d’O’Toole a été réservée.

Johnston s’est également donné beaucoup de mal pour sonder et remettre en question l’exactitude des reportages, mais n’a pas examiné le rôle de la Fondation Trudeau dans la controverse après avoir reçu des fonds substantiels de bienfaiteurs chinois cherchant à acheter des amis haut placés.

Et sa conclusion selon laquelle les hauts dirigeants libéraux n’étaient pas au courant des efforts chinois pour aider à élire un mandat minoritaire libéral reposait simplement sur le fait de demander au premier ministre si tel était le cas. Sans surprise, Trudeau a dit que non.

Pour résumer ce verdict de 59 pages favorable aux libéraux, Johnston a trouvé des lacunes en matière de communication au sein du gouvernement plutôt que des lacunes en matière de crédibilité.

Il a déclaré que le traitement par le gouvernement des allégations d’ingérence étrangère et des menaces était incomplet et non incompétent.

Et sur la question clé de la façon dont les réactions internes de ce gouvernement aux rapports d’ingérence, Johnston a déjà livré ses conclusions. Les « audiences ne se focaliseront pas sur ‘qui savait quoi et qu’ont-ils fait à ce sujet’. J’ai examiné ces questions, tiré des conclusions et fourni autant d’informations que possible au public », a-t-il déclaré.

Et ainsi, le décor est planté pour les demandeurs de publicité qui se portent volontaires pour comparaître devant Johnston lors d’audiences de type cirque pour exprimer leur point de vue devant les caméras, qu’il s’agisse de quelqu’un ou de rien.

Il n’y aura pas d’enquête publique afin que les parties invitées et impliquées puissent prendre la parole avec des avocats sondant leur témoignage à la recherche d’idées, de mensonges ou d’échappatoires.

La vérité complète sur l’ingérence et la manipulation chinoises dans nos élections et sur la façon dont le gouvernement a affronté/ignoré le problème restera à jamais secrète et insaisissable.

Johnston sait sans aucun doute maintenant qu’il n’aurait jamais dû accepter l’invitation de Trudeau à sortir d’une retraite confortable à double pension pour cet acte d’auto-assassinat digne de grincer des dents.

Sa réputation n’est qu’une ruine fumante et le dernier chapitre de son rapport sera mûr pour être déchiqueté dès sa publication dans de nombreux esprits en dehors du cercle intime libéral.

S’il possède toujours la sagesse et l’intellect que nous avons vus lorsqu’il était gouverneur général, Johnston devrait immédiatement se retirer de cette tâche ingrate et recommencer à gâter ses petits-enfants dans le condo à flanc de montagne.

Bien que ce soit loin d’être une pensée conventionnelle au milieu de la fureur dirigée contre ses conclusions, je ressens quelque chose d’autre pour David Johnston, autrefois distingué et maintenant décrié : Dommage.

Vous ne voyez pas le rapport intégré du Rapporteur spécial ci-dessus ? Cliquez ici