Don Martin : Qui participera à The Talk avec Justin Trudeau?

OTTAWA –

Il est temps que quelqu’un fasse asseoir Justin Trudeau pour The Talk.

Cela arrive aux meilleurs d’entre eux, ce moment du règne d’un Premier ministre où un haut fonctionnaire, un allié politique ou même un membre de confiance de la famille leur dit enfin ce qu’ils ont besoin d’entendre au lieu de ce qu’ils veulent entendre.

Le discours consiste invariablement à leur dire qu’il est temps de partir.

Il faut dire à Trudeau ce qu’il ne comprend manifestement pas, que ses journées ensoleillées se couchent, que ses sombres chiffres dans les sondages ne rebondiront pas soudainement et qu’il y a une faible probabilité qu’il soit réélu malgré un adversaire difficile à aimer. » dans le chef conservateur Pierre Poilievre.

Mais l’ego et la vanité forment une combinaison puissante dans la politique de leadership. Ils conspirent pour inciter les affligés à aller trop loin dans un mandat ; risquer tout pour une dernière chance de gloire électorale et voir leur carrière politique s’effondrer dans un discours de concession et une démission le soir même. Pièce A : Stephen Harper.

Les signes sont partout que cette condition infecte l’état d’esprit de Trudeau, qui semble désormais très sérieux dans sa candidature à une réélection en 2025.

Le Premier ministre semblait croire qu’un rebond de popularité serait aussi simple qu’un remaniement ministériel, quelques visites photogéniques dans des zones sinistrées avec une main sur le cœur ou une campagne de peur sauvage envers son adversaire.

Mais le remaniement ministériel s’est avéré un échec en tant que projet de revitalisation. Cela a laissé des ministres faibles comme Bill Blair et Harjit Sajjan dans des portefeuilles dépassant leurs limites, une liste de nouveaux arrivants remplis de vertus faisant prévaloir le mérite, et des députés d’arrière-ban fatigués, prêts à semer le trouble si la spirale descendante du parti se poursuit.

Et le plus étonnant de l’été a été de voir Trudeau tâtonner sur le problème dominant de l’année, la pénurie critique de logements abordables. Il a laissé ses spécialistes d’image chuchoter aux médias que ce serait la priorité absolue de son cabinet, a permis à son nouveau ministre du logement de lancer un ballon d’essai sur la limitation du nombre d’étudiants internationaux afin d’atténuer la pression, puis a annoncé. . . RIEN.

Au lieu d’agir, Trudeau a lancé l’habituelle salade de mots.

Nous sommes « le meilleur pays au monde et améliorons-le encore… nous retroussons nos manches et accomplissons le travail… nous sommes impatients de continuer à faire le travail que nous avons fait en matière de logement ».

De tels bavardages fades vous font presque aspirer au mantra éloquent par comparaison « aider la classe moyenne et les gens qui travaillent dur pour en faire partie ».

Mais les paroles vides de sens s’opposent désormais à l’inaction d’un Premier ministre qui propose un itinéraire quotidien riche en « réunions privées » (quatre cette semaine), des lectures de conversations téléphoniques avec des dirigeants étrangers de second rang (mercredi, c’était avec le Premier ministre de Macédoine du Nord, «le deuxième pays le plus montagneux du monde») et posant lors de séances de photos minutieusement inutiles.

Pendant ce temps, nous sommes la risée du G7 en matière de préparation militaire, nous avons des géants des médias sociaux qui occultent les actualités nationales d’urgence et un gouvernement qui continue de stimuler l’immigration tout en se lavant les mains des retombées sur les villes, le logement et les services sociaux.

L’effondrement du leadership qui en résulte se produit plus rapidement que même le conservateur le plus étourdi aurait pu le prédire.

De nouvelles données du sondeur Nik Nanos de CTV placent les libéraux au troisième rang dans la tranche d’âge des 18 à 29 ans, qui s’est d’abord évanouie devant son leadership. Les chiffres des libéraux montrent à peine un pouls avec 16 pour cent de soutien, comparativement à 39 pour cent pour les conservateurs. Et puis il y a le fondement libéral en ruine dans le Canada atlantique.

Pourtant, le Premier ministre semble parfaitement inconscient ou, pire encore, volontairement indifférent au sort horrible qui se profile à l’horizon alors que son impopularité personnelle entraîne un parti fort vers la défaite électorale.

Peut-être que sa tête est remplie de la perspective illusoire de grimper plus haut dans la liste des 10 premiers ministres canadiens les plus anciens, avec le dépassement des règnes de Brian Mulroney et Stephen Harper à sa portée.

Ou il se pourrait qu’il apprécie la perspective d’emmener Poilievre au bûcher électoral pour empêcher son rival de défaire des réalisations phares comme la taxe sur le carbone.

Mais sans une vision vitale à vendre, Trudeau doit se faire dire honnêtement qu’une quatrième victoire consécutive est peu probable et que mettre fin à neuf ans de mandat avec un nombre décent de réalisations majeures est suffisant.

Compte tenu de l’année qu’il faudra pour planifier un congrès à la direction et de six mois supplémentaires pour que le prochain chef se familiarise avec les électeurs, c’est le bon moment pour signaler un changement au sommet en vue des élections de 2025.

C’est pourquoi quelqu’un doit rapidement souligner qu’il y a un choix facile pour Trudeau entre un probable rejet électoral et sauter volontairement dans la Mercedes 300SL décapotable de 1960 de son père et partir à la retraite au sein des conseils d’administration d’entreprises, du circuit des conférenciers et des sites de rencontres.

Trudeau a besoin de The Talk pour éviter de devenir perdant. Car si The Talk échoue, les électeurs semblent de plus en plus déterminés à le laisser partir.

C’est l’essentiel.