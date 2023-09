Don Martin : Pierre Poilievre se trompe de combat avec Justin Trudeau

Dans le monde en rapide implosion de Justin Trudeau, tout est nul.

Dans un rare moment de franchise reflétant la réalité, le Premier ministre, habituellement scénarisé, l’a dit au New York Times la semaine dernière.

« C’est vraiment nul en ce moment. Tout est nul pour les gens, même au Canada », a-t-il déclaré au comité de rédaction. « Les gens sont fous. . . c’est une période difficile. . . le sentiment d’optimisme a disparu en ce moment.

Ajoutez à cela les retombées mondiales de cette semaine du député et président du Parti libéral qui a dirigé l’ovation debout pour un ancien nazi à la Chambre des communes et nous vivons effectivement l’époque la plus vertigineuse pour les dirigeants de l’opposition canadienne.

C’est pourquoi le chef conservateur Pierre Poilievre aurait pu et aurait dû faire mieux cette semaine en frappant de nombreuses cibles de la taille d’une grange sur le front de Trudeau.

Les problèmes d’abordabilité ont poussé les conservateurs à prendre une avance à deux chiffres dans les sondages dans toutes les régions et tous les groupes démographiques. L’inflation et le coût de la vie élevé ont été au centre d’une campagne publicitaire estivale qui a fonctionné de manière spectaculaire.

Mais l’élan des sondages ne se développera pas et l’image du chef ne sera pas polie si les préoccupations de Poilievre demeurent sur des questions telles que son attaque continue contre Trudeau qui s’absente des Communes pendant quatre ou cinq jours cette semaine. Personne ne s’en soucie dans le monde réel.

Ou en insistant sur le fait que le Premier ministre aurait dû ordonner une vérification des antécédents de sécurité de chaque invité à la Chambre pour la visite du président ukrainien. Cela peut sembler raisonnable à un protégé de l’ère Harper, maniaque du contrôle, mais cela ne relève pas de la responsabilité du Cabinet du premier ministre.

Ou sur la question de savoir si les excuses (tardives) de Trudeau auraient dû être présentées au nom de son gouvernement, ou de lui-même (les deux), plutôt qu’au nom des parlementaires.

Et Poilievre n’a certainement pas eu besoin de se laisser prendre à l’appât de Trudeau dans le débat controversé sur les jeunes trans en tweetant sa réaction de parents connaisseurs au message simple du premier ministre « Nous valorisons tout le monde » sur les réseaux sociaux.

Le grand nombre de questions cette semaine sur lesquelles les conservateurs pourraient obtenir des votes décisifs était trop juteux pour être ignoré.

Nous ne sommes qu’à une semaine de Thanksgiving, date limite fixée par le gouvernement pour que les chaînes d’épiceries planifient la stabilité des prix à la caisse, et ce sont les grillons des suites exécutives.

Il y a une réduction d’un milliard de dollars dans les dépenses militaires, une parodie pour des forces sous-armées, qui va déstabiliser les alliés furieux qui voient le Canada comme un parasite de la défense, qui réclame une honte furieuse du gouvernement.

L’avertissement de cette semaine du très crédible ancien gouverneur de la Banque du Canada, David Dodge, selon lequel les libéraux sont enfin sortis de la piste des dépenses déficitaires, méritait bien plus de temps d’antenne pendant la période des questions.

Il y a ensuite le projet de loi modifié du gouvernement sur la concurrence, publié sans consultation adéquate, qui suscite désormais l’ire des chefs d’entreprise qui préviennent qu’il fera fuir les investissements et réduira de fait la concurrence.

Et l’avantage de la position populaire des conservateurs en faveur de la suppression des taxes a été la publication par l’Institut canadien du climat de ses conclusions selon lesquelles les émissions ont augmenté de 2,1 % en 2022, malgré la tarification du carbone de Trudeau.

Il est difficile d’imaginer une tempête plus parfaite pour que les forces de l’opposition affrontent, voire renversent, un gouvernement libéral en chute libre.

Les voies ensoleillées de Trudeau ont été éclipsées par tant d’ombres sombres qu’elles ont créé un monde méconnaissable depuis son assermentation en tant que premier ministre en 2015.

Mais Poilievre doit encore lutter contre la perception selon laquelle il est une petite boule de haine qui considère tout le monde en dehors de son étroit champ politique comme un ennemi à ridiculiser et à écraser.

En rejetant la faute sur Trudeau pour des événements indépendants de sa volonté comme le désordre nazi, Poilievre donne une image qui est à l’opposé de celle de premier ministre.

Le gouvernement auquel il s’oppose officiellement est devenu un énorme bruit de succion alors que sa crédibilité, son moral et ses chances de réélection gargouillent dans les égouts.

Tout ce que Pierre Poilievre doit faire pour remporter les prochaines élections, c’est s’assurer que les égouts ne soient pas obstrués par des doutes sur son leadership ou des cochonneries idéologiques extrêmes.

C’est l’essentiel.