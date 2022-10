Don Martin partage son diagnostic de cancer

C’était comme si je m’étais trompé de salle d’opération à l’Hôpital général d’Ottawa il y a quelques semaines. Encombrée d’au moins une douzaine de chirurgiens, de médecins, d’internes et d’infirmières dans une frénésie de préparatifs pour le prochain patient, cela semblait le mauvais endroit pour ma modeste chirurgie d’un jour.

Mais le nom sur les dossiers était le nom sur mon bracelet, alors les infirmières sont passées à l’action. Ils ont giflé un moniteur cardiaque, qui affichait un pouls extrêmement rapide, un brassard de tension artérielle, qui enregistrait une lecture vertigineuse pour refléter ma profonde phobie des hôpitaux, et attaché une paire de ventouses pour la surveillance respiratoire.

Un médecin a commencé l’intraveineuse, un autre a vérifié ma bouche pour l’intubation et, alors qu’un masque à oxygène est descendu, on m’a dit de me détendre – de grandes chances que cela se produise dans un endroit où m’ouvrir le cou était la prochaine affaire.

Au fur et à mesure que l’anesthésie s’installait, une pensée me traversait l’esprit : c’est un sacré remue-ménage pour une petite taupe.

Il s’agit d’une observation personnelle de l’intérieur de notre système de santé assiégé et assiégé avec une différence notable – dans ce cas peut-être atypique, cela a fonctionné de manière spectaculaire.

Dans un système embourbé par des histoires de services d’urgence fermés, de couloirs bordés de personnes très malades, de pannes d’ambulance à code rouge et d’une pénurie chronique d’infirmières et de médecins de famille, cela prouve que le système peut réagir rapidement lorsque le temps est l’ennemi.

Dans mon cas, une taupe irritante frottant le col m’a fait harceler notre médecin de famille pour qu’il l’enlève, ce qu’il a rapidement fait et envoyé pour des tests de routine.

LA MESSAGERIE VOCALE QUE PERSONNE NE VEUT RECEVOIR

Une semaine plus tard est arrivé le message vocal que personne ne veut vraiment recevoir – mon médecin disant qu’il avait besoin de discuter de toute urgence ce jour-là, un très mauvais signe de quelque chose qui ne va vraiment pas.

Ses tests ont révélé le pire des scénarios de cancer de la peau : le mélanome nodulaire de niveau IV. Une équipe chirurgicale serait en contact d’ici une semaine, a-t-il dit.

Maintenant, si ce grain de beauté avait fait surface dans mon cou pendant le pic de la pandémie lorsque les visites chez le médecin étaient en attente ou si, comme des millions de Canadiens, je n’avais pas de médecin de famille à visiter, ce diagnostic aurait probablement été sérieusement retardé ou même laissé non détecté jusqu’à ce que c’était trop tard.

Ce qui m’est arrivé dans les semaines qui ont suivi a été une merveille d’efficacité médicale rapide où de longues listes d’attente ont disparu pour accéder rapidement à des soins très demandés.

Une lymphoscintigraphie a conduit à une consultation chirurgicale suivie d’une IRM du cerveau, avec le résultat intéressant de lecture unique selon lequel “cela n’a rien montré”, et d’un PET scan en quelques semaines.

Quand j’ai remarqué que cela semblait être une série de traitements très soudains, on m’a dit que cela reflétait un cancer qui, une fois intégré dans les ganglions lymphatiques, pouvait se propager à une vitesse impitoyable vers les poumons, le cerveau, le foie et au-delà.

En fin de compte, je suis sorti de l’anesthésie et de l’intubation pour trouver ce que je m’attendais à être une paire de petites incisions pour biopsier quelques ganglions lymphatiques, était devenu un monstre de 40 points de Frankenstein-ish de l’arrière de mon cou à la gorge pour permettre la suppression complète de quatre nœuds.

Comme ma petite-fille de six ans Ali s’est émerveillée lorsqu’elle a étudié la cicatrice quelques semaines plus tard; “Est-ce que ta tête va tomber de grand-père?”

Mais le résultat d’une numérisation et d’une chirurgie aussi intenses semble avoir fourni le meilleur des cas – une pathologie totalement claire montrant que le cancer ne s’est pas propagé dans les ganglions lymphatiques ou au-delà.

L’ONCOLOGUE LIVRE LE MOT FINAL

Un oncologue prononcera le dernier mot dans la semaine prochaine et des contrôles réguliers auront lieu dans mon avenir, mais il semble qu’un résultat potentiellement désastreux ait été évité.

Cette histoire de réussite sera de peu de réconfort pour les patients pris au piège sans médecin de famille pour le détecter tôt ou sans accès à un centre de cancérologie réputé comme celui d’Ottawa pour le traiter rapidement.

Comme mon chirurgien l’a noté quand j’ai mentionné que je pourrais écrire cette expérience, pour chaque cas comme le mien, d’autres ne l’auront pas détecté assez tôt ou n’auront pas accès à temps à la chirurgie.

Nul doute que ma petite histoire happy end n’est pas la norme, mais peut-être n’est-elle pas forcément unique non plus.

Dans le domaine des soins de santé au Canada, il semble qu’il y ait un excellent filet de sécurité. Le problème, c’est qu’il ne vous attrapera peut-être que juste avant que vous ne touchiez le sol.

C’est la ligne du bas.