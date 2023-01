Don Martin : les sept résolutions du Nouvel An de Pierre Poilievre pour 2023

Qu’il soit résolu que Pierre Poilievre a besoin d’aide.

Lorsqu’une majorité de répondants ayant une opinion, même dans l’Alberta la plus authentique, disent au sondeur Nik Nanos que le chef conservateur devrait être remplacé, alors que Poilievre est censé encore se prélasser dans sa période de lune de miel politique, le prétendu premier ministre en attente doit clairement adopter certaines résolutions du Nouvel An pour une augmentation de l’approbation du public.

Il convient de noter que le premier ministre Justin Trudeau avait un niveau d’impopularité encore plus élevé dans le même sondage.

Ainsi, alors que les initiés parient que Poilievre est plus susceptible de doubler ses positions et politiques controversées que de les modérer pour le grand public, voici sept résolutions du Nouvel An pour une personnalité politique plus populaire pour séduire les électeurs dont il a besoin pour gagner.

UNE POSITION DE SANTÉ PUBLIQUE ET DE TAXE CARBONE COHÉRENTE

Avec des cas où la nouvelle variante d’Omicron est identifiée au Canada, Poilievre devrait soutenir le masquage volontaire et plaider pour des vaccinations de rappel sans ressusciter le boogeyman que tout bascule vers des mandats imposés par le gouvernement.

Et Poilievre ne peut pas simplement se faire le champion de la fin de la taxe sur le carbone tout en donnant le feu vert aux pipelines dans toutes les directions sans un contrepoids crédible au changement climatique.

Jusqu’à présent, il ne fait que cracher de l’air chaud. Si son objectif ultime est de devenir premier ministre, Poilievre doit diviser son rôle « d’opposition officielle » en un positionnement moins opposé et plus marqué.

REVENIR RAPIDEMENT SUR LES PROMESSES DE CAMPAGNE NON DÉMARRÉES

Oui, cela signifie admettre qu’il ne congédiera pas le gouverneur de la Banque du Canada.

Parce qu’après tout, il ne peut pas être largué sans une foule de justifications qui manquent jusqu’à présent. Poilievre pourrait également reconsidérer son opposition aux médicaments de remplacement dans les sites d’injection sécuritaires en tant que politique « libérale réveillée ».

Même l’ancien sénateur conservateur et chef de la police, Vernon White, considère les coups de Poilievre comme des divagations sans instruction.

COUPER LA CONNEXION DU CONVOI

Lorsque le commissaire chargé de l’enquête sur la Loi sur les urgences, Paul Rouleau, publiera son rapport le mois prochain, Poilievre ne devrait pas se réjouir si le premier ministre Justin Trudeau s’avère avoir dépassé les bornes en invoquant la Loi et il ne devrait pas parler de la conclusion s’il est déterminé qu’elle a été justifié. Acceptez le rapport comme une conclusion raisonnable à une sombre expérience nationale et passez à autre chose.

SOYEZ PLUS OUVERT AVEC LA PRESSE

Cela semble intéressé, mais Poilievre devrait se résoudre à être plus ouvert avec la tribune de la presse parlementaire.

Vous n’avez pas besoin d’aimer ou d’être copain avec la foule qui signale, mais l’accessibilité est la partie la plus difficile d’être responsable. Et même les dirigeants de l’opposition doivent être tenus responsables au micro pour être crédibles.

ÉCOUTEZ PLUS, PARLEZ MOINS

Poilievre devrait exercer davantage ses oreilles et moins sa langue. Cela signifie aller au-delà des députés flagorneurs et du personnel agenouillé pour obtenir des idées et des conseils. Des anciens à la retraite comme l’ancienne dirigeante par intérim Rona Ambrose, l’ancienne dirigeante adjointe Lisa Raitt et le député à la retraite sincère mais au cœur tendre Larry Miller ont le pouls de la droite régulière et possèdent l’instinct politique pour vendre des politiques conservatrices au courant dominant. Écoute et apprend.

SOYEZ MOINS MÉCHANT

L’ancienne dirigeante Erin O’Toole a écrit un essai réfléchi attaquant ces drapeaux profanes anti-Trudeau comme un vilain reflet de la polarisation destructrice de la démocratie.

Poilievre a ignoré cela comme une frustration compréhensible envers le gouvernement. O’Toole avait raison. La dernière chose dont le Canada a besoin, c’est d’un chef dont l’état d’esprit semble déterminé à élargir le clivage politique. Et abandonnez la ligne « Le Canada est brisé ». Le pays va bien. C’est le gouvernement que vous visez à blâmer pour casser des choses.

SOURIS PLUS

Enfin, sourire un peu plus souvent ne ferait pas de mal. Ce renfrognement vintage de Stephen Harper n’a remporté les élections que parce que les électeurs ont senti la gravité d’un chef conservateur qu’ils n’aimaient pas particulièrement, mais en qui ils avaient juste assez confiance pour gagner leur vote. Ce n’est pas une croyance largement partagée au sujet du chef de l’opposition officielle. Une mise à niveau amicale de la personnalité de Poilievre pourrait l’aider à revendiquer une meilleure position dans les sondages pour la prochaine élection.

C’est la ligne du bas….