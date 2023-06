Don Martin : les électeurs des élections partielles du Canada ont obtenu des résultats de statu quo

Du bon côté, il n’y avait aucun signe d’ingérence chinoise.

Les électeurs de quatre élections partielles ont livré lundi des résultats de statu quo qui montrent, si vous louchez assez fort, que la marque libérale gravement entachée reste en place tandis que les conservateurs ne resurgissent pas suffisamment pour menacer en tant que gouvernement majoritaire en attente.

Alors maintenant, avec l’aube du solstice d’été mercredi, il est temps pour les chefs de parti de s’ajourner dans le monde réel pour écouter davantage et parler moins, afin de mieux comprendre pourquoi les électeurs peuvent souhaiter un changement de Premier ministre mais pas assez pour adopter l’opposition alternative.

Les sondages suggèrent qu’il y a plus de lassitude que de fureur dans le pays face aux choix de leadership en tête alors que nous atteignons la mi-mandat du mandat soutenu par le NPD de Justin Trudeau.

Demande autour de toi. Vous constaterez que les électeurs en ont vraiment marre d’un ancien Trudeau, mais grimacent devant le grondement et le grondement d’un Pierre Poilievre en qui ils ne font pas encore confiance au pouvoir. Et ils ne peuvent même pas envisager un vote de protestation du NPD parce qu’ils considèrent le chef Jagmeet Singh comme la béquille des libéraux qui ne méritent pas une marche facile pour les deux prochaines années.

Avec l’ajournement des Communes cette semaine, il y a beaucoup de spéculations sur une réinitialisation pour les libéraux au pouvoir sous la forme d’un remaniement ministériel majeur, d’une prorogation et d’une relance du discours du Trône en octobre.

C’est un gouvernement qui a besoin des trois.

« ÉLOGE BIZARRE » DE BRIAN MULRONEY

Bien qu’il y ait une certaine validité aux éloges bizarres du gouvernement de cette semaine de l’ancien premier ministre conservateur Brian Mulroney, qui a salué Trudeau comme un chef de file offrant des programmes à grande échelle, à budget massif et définissant la nation, c’est l’attitude, les opérations et l’éthique du gouvernement qui évaluent préoccupation.

Le déni règne, les accusations sont épidémiques, les retards de consultation sont chroniques, l’information publique est supprimée ou scénarisée dans le non-sens, l’excès de réveil est endémique, la responsabilité ministérielle a pratiquement disparu et la prudence budgétaire est vaincue.

Même le simple fait de prendre des rendez-vous décents semble trop demander. Le gouvernement a bâclé la nomination d’un gouverneur général, d’un commissaire de la GRC, d’un défenseur des droits de la personne et d’un rapporteur spécial dont la réputation a été ruinée.

Et cela suppose qu’il est capable de prendre des rendez-vous. Comme l’a noté le juge en chef de la Cour suprême la semaine dernière, cela ne remplira même pas les postes de juge fédéral très recherchés qui permettent aux méchants de marcher faute d’un procès en temps opportun.

Pendant ce temps, ce gouvernement ne peut pas déployer une armée modestement équipée pour des exercices à l’étranger, gaspille plus de 30 milliards de dollars pour subventionner les usines de batteries de voitures qui, selon le directeur parlementaire du budget, n’apporteront que peu de retombées économiques pour des mégabucks à couper le souffle et reste accro aux consultants hors de prix avec des amis dans les hauts lieux.

Mais surtout, c’est un gouvernement qui se méfie de lui-même en semblant hésitant à dénoncer de manière agressive l’ingérence chinoise dans nos élections de peur que cela ne nuise aux intérêts politiques du parti. En l’absence de prochaine étape en vue, il semblerait que le gouvernement veuille retarder l’inévitable enquête publique au-delà de la prochaine élection influencée par l’étranger.

Cette colonne a été conçue à l’origine comme un bulletin de notes du cabinet sur les ministres de Trudeau, mais la liste des mauvais interprètes est devenue trop longue pour se transformer en quelque chose au-dessus d’une moyenne de note D.

LE CABINET A ‘LE POIDS MORT QUI A BESOIN DE SHUFFLING’

L’armoire a des tiroirs entiers remplis de poids mort qui ont besoin d’être mélangés. Oui, c’est vous Bill Blair de Protection civile, Harjit Sajjan de Développement international, Ahmed Hussen de Logement, Pablo Rodriguez de Patrimoine, David Lametti de Justice, Steven Guilbeault de Environnement et Omar Alghabra de Transport.

Et il n’y a pas une personne avec un pouls à Ottawa qui croit que Marco Mendicino survivra à sa performance toujours terrible en matière de sécurité publique. Le seul suspense est de savoir s’il est même au cabinet lorsque la poussière de remaniement retombe. Pariez contre.

Même les lumières semi-brillantes, telles que Sean Fraser d’Immigration et Karina Gould de Families, ont livré des performances époustouflantes, à savoir la simple publication d’un passeport mis à jour rempli d’un livre de coloriage controversé sur l’histoire picturale.

Mais je m’égare.

Il y a beaucoup à jeter dans la performance juste pas prête de Poilievre si l’espace permettait l’égalité des critiques.

Mais j’ai couvert la prudente «dictature amicale» de Jean Chrétien, les tergiversations de Paul Martin et le royaume secret des maniaques du contrôle qu’était le cabinet du premier ministre de Stephen Harper et je n’ai jamais rien vu de tel que la rectitude prêcheuse combinée, les tergiversations chroniques et le régime de contrôle total de gouvernement Trudeau.

Et pourtant, comme le suggèrent les élections partielles, même après s’être régulièrement immolés par le feu, les libéraux prétendent inexplicablement être le favori par excellence pour la réélection.

Peut-être qu’au début de mon arrêt d’été, la révélation la plus surprenante de l’année jusqu’à présent a été le témoignage de la chef de cabinet de Trudeau, Katie Telford. En tant qu’épicentre personnifié de toutes les décisions gouvernementales, elle jure que le Premier ministre reçoit tout ce qui traverse son bureau occupé – et lit tout.

L’absorption de l’information doit être une tout autre question, mais cette révélation signifie que Trudeau était informé et responsable pendant l’avalanche de faux pas, d’erreurs, de scandales et de manquements éthiques de son gouvernement.

Alors lancez cette réinitialisation estivale, premier ministre. Tout ce qui émerge à l’automne ne peut pas être pire.

C’est la ligne du bas.