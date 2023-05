Don Martin : leçons pour Pierre Poilievre de l’élection albertaine

Elle aurait dû gagner gros en une marche, laissant le NPD dans sa poussière alors que le parti orange est le fondu au noir.

Mais malgré une économie en plein essor et une aubaine de revenus pétroliers, Danielle Smith a remporté ce qui était une victoire écrasante selon les normes écrasantes habituelles de l’Alberta lundi et a rapidement déclaré qu’elle était une seconde venue d’un Miracle dans la Prairie.

Le chef du Parti conservateur uni faisait écho au cri de victoire de Ralph Klein lors des élections de 1993 lorsque le premier ministre recrue de l’époque a récupéré la province pour un parti progressiste-conservateur fatigué et malade.

Le résultat de 2023 n’était pas analogue 30 ans plus tard, bien sûr. Smith a dépensé outrageusement pour acheter ses votes tandis que Klein a miraculeusement fait campagne sur des coupes budgétaires profondes. Et les rôles de sauveur ont été inversés. Le parti PC a été sauvé par Klein en tant que premier ministre au visage frais tandis que la recrue Smith était un handicap des urnes sauvé par les profondes racines rurales du parti.

Mais, revenant à la réalité actuelle maintenant qu’elle est la septième première ministre depuis que Klein a pris sa retraite en 2006, la victoire de Smith lui donne la province la plus divisée face à n’importe quel premier ministre au Canada.

Avec un nombre de sièges de 49 à 38, sous réserve de recomptages, la province s’est creusée dans un clivage encore plus profond entre les grands bastions du NPD de Calgary et d’Edmonton et l’UCP d’un bleu profond qui couvre le reste de l’Alberta.

Comment Smith peut rassembler les chats dans son caucus exigera une finesse qui a rarement été vue dans son comportement politique.

Pour combler le gouffre entre ses députés urbains progressistes et ceux qui doivent allégeance au mouvement d’extrême droite Take Back Alberta, qui est un équivalent du Republican Party Freedom Caucus, elle sera forcée de faire fonctionner quelque chose qui se rapproche d’un gouvernement de coalition.

Elle devra écouter des points de vue extrêmes sans agir en conséquence, en gardant à l’esprit que le premier ministre Justin Trudeau sonnera l’alarme sur l’approbation du chef conservateur Pierre Poilievre envers Smith si elle devient un voyou de droite.

Et elle devra concentrer les attaques sur la cible préférée de l’Alberta – en particulier Ottawa – sur des préoccupations de fond plutôt que sur des gestes symboliques.

Les obstacles environnementaux de Trudeau à la politique énergétique de l’Alberta, les exportations de gaz naturel liquéfié et le secteur agricole sont de sérieux obstacles économiques, tandis que les discussions sur le remplacement de la GRC et du Régime de pensions du Canada par des alternatives fabriquées en Alberta sont principalement des peluches d’aliénation de l’Ouest.

LEÇONS DE PRUDENCE POUR PIERRE POILIEVRE

Mais, en repoussant un peu l’objectif, il y a des leçons de prudence dans ce résultat pour les dirigeants politiques au-delà de l’Alberta en général et pour le chef conservateur Pierre Poilievre en particulier.



Les dépenses achètent des votes. Lors de la préparation budgétaire des élections, Smith a déclenché une avalanche de pétrodollars sur les dépenses de programmes et les soins de santé tout en construisant des routes partout et une nouvelle arène à Calgary au milieu des promesses de nouvelles réductions d’impôts à venir. Si Poilievre pense que l’austérité de l’amour dur est le ticket vers la victoire, il se trompe peut-être.



Les campagnes comptent. Après être entrée dans la campagne en tant que longshot en raison de positions controversées et de gaffes répétées, une Smith calmée s’est emparée du centre pour atténuer les nombreux facteurs de peur en orbite autour de sa candidature. C’était un cas d’école de réinvention politique qui a surmonté même le rapport de mi-campagne selon lequel elle aurait causé une grave violation de l’éthique.

Cela signifie que Poilievre devrait s’inquiéter du fait que même la réputation la plus souillée – et par là je pense au Trudeau décrié dans tous les sens – puisse être retapissée en matériel gagnant pendant le blitz de recherche de votes de 30 jours.



Le négatif n’est pas un positif. Poilievre devrait également apprendre de la préoccupation erronée de la chef du NPD Rachel Notley de lancer des publicités d’attaque de Smith sans une vision politique claire au-delà de la hausse de l’impôt sur les sociétés. Au moment où elle a réalisé son erreur et a pivoté positivement, il était trop tard.

En résumé, l’ADN de l’Alberta a, une fois de plus, fait preuve de suffisamment de résilience pour réprimer les souvenirs de l’histoire de ce parti au pouvoir et voir les électeurs parier sur une personnalité au bilan controversé qui la rendrait inéligible dans toute autre province.

La Smith en proie à la gaffe, anti-vaxxing, détestant le mandat, comparant Hitler, louant DeSantis, embellissant l’ascendance a, malgré de longues chances contre elle, été ressuscitée électoralement de la tombe politique après une décennie d’erreurs, d’erreurs et d’erreurs de calcul.

Qu’elle en soit digne ou non, la première ministre peut revendiquer la victoire cette semaine dans ce qui prouve l’évidence : avec très peu d’exceptions électorales, l’amour des urnes en Alberta signifie toujours devoir dire que vous êtes conservateur.

C’est la ligne du bas.